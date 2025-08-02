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Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех
Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех - РИА Новости, 02.08.2025
Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех
Число пострадавших работников пензенского предприятия, которое в субботу подверглось атаке дронов, увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:45:00+03:00
2025-08-02T16:45:00+03:00
2025-08-02T16:45:00+03:00
происшествия
пензенская область
россия
олег мельниченко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших работников пензенского предприятия, которое в субботу подверглось атаке дронов, увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее он сообщал, что российские средства ПВО в субботу уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области. Позднее СК РФ уточнил, что расследует преступления ВСУ, из-за которых погибли три человека и пострадали шесть в трех регионов, в том числе в Пензенской области, где в субботу при атаке БПЛА погибла женщина и еще два человека были ранены. "Сегодня совершена вторая за эту неделю атака дронов на объект пензенской промышленности. Вынужден сообщить очень тяжелую новость: в результате атаки погибла женщина, еще три человека - сотрудники предприятия - пострадали, они ранены, угрозы для их жизни и здоровья нет", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он пояснил, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже остальных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, россия, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех
Число пострадавших при атаке дронов на пензенское предприятие выросло до трех