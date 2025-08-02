https://ria.ru/20250802/chislo-2033006029.html

Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех

Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех - РИА Новости, 02.08.2025

Число пострадавших при атаке дронов в Пензенской области выросло до трех

Число пострадавших работников пензенского предприятия, которое в субботу подверглось атаке дронов, увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:45:00+03:00

2025-08-02T16:45:00+03:00

2025-08-02T16:45:00+03:00

происшествия

пензенская область

россия

олег мельниченко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших работников пензенского предприятия, которое в субботу подверглось атаке дронов, увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее он сообщал, что российские средства ПВО в субботу уничтожили пять украинских БПЛА на территории Пензенской области. Позднее СК РФ уточнил, что расследует преступления ВСУ, из-за которых погибли три человека и пострадали шесть в трех регионов, в том числе в Пензенской области, где в субботу при атаке БПЛА погибла женщина и еще два человека были ранены. "Сегодня совершена вторая за эту неделю атака дронов на объект пензенской промышленности. Вынужден сообщить очень тяжелую новость: в результате атаки погибла женщина, еще три человека - сотрудники предприятия - пострадали, они ранены, угрозы для их жизни и здоровья нет", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он пояснил, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже остальных.

https://ria.ru/20250802/donetsk-2032946809.html

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Варвара Скокшина

происшествия, пензенская область, россия, олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины