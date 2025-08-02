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В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"
В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" - РИА Новости, 02.08.2025
В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"
Более 20 тысяч человек поучаствовали в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" на Тверском бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 20 тысяч человек поучаствовали в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" на Тверском бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 20 тысяч человек от четырех до 80 лет приняли участие в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" на флагманской площадке на Тверском бульваре. Финалисты сразятся за главный приз и пояс чемпиона в сентябре", - говорится в сообщении. За два месяца на площадке прошло восемь состязаний за выход в финал между лидерами недели, в игре участвуют не только москвичи, но и гости из других регионов России. Отборочные игры чемпионата проводятся каждый день с 15.00 мск до 20.00 мск, добавляется в сообщении.
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москва, россия, культура
В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"
Более 20 тысяч человек сыграли в "Камень, ножницы, бумагу" в рамках чемпионата