https://ria.ru/20250802/chempionat-2032972648.html

В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" - РИА Новости, 02.08.2025

В Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

Более 20 тысяч человек поучаствовали в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" на Тверском бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:37:00+03:00

2025-08-02T11:37:00+03:00

2025-08-02T11:37:00+03:00

москва

россия

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032972398_52:0:1474:800_1920x0_80_0_0_118ea6892e565ad4b19d4bec32f24999.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 20 тысяч человек поучаствовали в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" на Тверском бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 20 тысяч человек от четырех до 80 лет приняли участие в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" на флагманской площадке на Тверском бульваре. Финалисты сразятся за главный приз и пояс чемпиона в сентябре", - говорится в сообщении. За два месяца на площадке прошло восемь состязаний за выход в финал между лидерами недели, в игре участвуют не только москвичи, но и гости из других регионов России. Отборочные игры чемпионата проводятся каждый день с 15.00 мск до 20.00 мск, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250731/festival-2032625293.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, культура