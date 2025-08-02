https://ria.ru/20250802/budanov-2032987621.html

Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство

Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство - РИА Новости, 02.08.2025

Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:27:00+03:00

2025-08-02T14:27:00+03:00

2025-08-02T14:27:00+03:00

в мире

украина

россия

мария захарова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

кирилл буданов*

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское общество не решит, чего оно хочет и что для этого нужно сделать. "Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... иначе можно просто стать сюжетом очередной марки", - заявил Буданов* в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов*

https://ria.ru/20250802/ukraina-2032939428.html

украина

россия

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, мария захарова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кирилл буданов*