Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство
Глава ГУР Буданов: Украина может исчезнуть, если общество не решит, чего хочет
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское общество не решит, чего оно хочет и что для этого нужно сделать.
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"Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... иначе можно просто стать сюжетом очередной марки", - заявил Буданов* в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
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