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Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство - РИА Новости, 02.08.2025
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14:27 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/budanov-2032987621.html
Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство
Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство - РИА Новости, 02.08.2025
Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:27:00+03:00
2025-08-02T14:27:00+03:00
в мире
украина
россия
мария захарова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
кирилл буданов*
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское общество не решит, чего оно хочет и что для этого нужно сделать. &quot;Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... иначе можно просто стать сюжетом очередной марки&quot;, - заявил Буданов* в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов*
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в мире, украина, россия, мария захарова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), кирилл буданов*
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Кирилл Буданов*
Буданов* считает, что Украина может исчезнуть как государство

Глава ГУР Буданов: Украина может исчезнуть, если общество не решит, чего хочет

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина может перестать существовать как государство, если украинское общество не решит, чего оно хочет и что для этого нужно сделать.
«

"Я коллекционирую марки, я филателист... Очень многие страны, чьи марки я разглядываю, уже не существуют... Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко это для себя определить... иначе можно просто стать сюжетом очередной марки", - заявил Буданов* в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
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В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Кирилл Буданов*
 
 
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