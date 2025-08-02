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40 лет во лжи: Почему распался "идеальный брак" Гвоздиковой и Жарикова - РИА Новости, 02.08.2025
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08:45 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/brak-2032175975.html
40 лет во лжи: Почему распался "идеальный брак" Гвоздиковой и Жарикова
40 лет во лжи: Почему распался "идеальный брак" Гвоздиковой и Жарикова - РИА Новости, 02.08.2025
40 лет во лжи: Почему распался "идеальный брак" Гвоздиковой и Жарикова
После сорока лет верности страшную правду раскрыл один случайный звонок. Наталья Гвоздикова, звезда советского экрана, думала, что ее брак с Евгением Жариковым... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:45:00+03:00
2025-08-02T08:45:00+03:00
наталья гвоздикова
вгик
москва
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. После сорока лет верности страшную правду раскрыл один случайный звонок. Наталья Гвоздикова, звезда советского экрана, думала, что ее брак с Евгением Жариковым — эталон счастья. Но за фасадом идеальной семьи скрывалась двойная жизнь: любовница, внебрачные дети и унизительное предложение — жить втроем. Почему Жариков годами обманывал жену? Как Гвоздикова, узнав о предательстве, заставила мужа отречься от собственных детей? И почему даже смерть актера не поставила точку в этой истории?Первые роли и испытание славойСудьба Натальи Гвоздиковой была предопределена с детства. Выросшая в тени старшей сестры Милы, актрисы театра Аркадия Райкина, она с ранних лет мечтала о сцене. Однако отец-военный был категорически против актерской карьеры."Это же цирк, а не профессия! — возражал он. — Ты что, собираешься, как Милка, по театрам шататься? Даю тебе один шанс. Если провалишься — забудь об этом навсегда".Одной попытки Наталье хватило. Благодаря поддержке Сергея Герасимова, разглядевшего талант, она поступила во ВГИК. Мастер лично ходатайствовал за нее перед министром культуры Екатериной Фурцевой. И не ошибся. Гвоздикова училась с полной отдачей: дни и ночи проводила в институте, впитывала знания и набиралась опыта. Ее первая роль в кино — эпизод в драме все того же Герасимова "У озера". Уже на втором курсе Наталья снималась с будущими легендами: Белохвостиковой, Шукшиным, Еременко.Настоящий успех пришел позже: фильм "Белые дюны" с Будрайтисом стал первым триумфом. Затем последовали "Калина красная" и "Большая перемена". Образ Полины — умной аспирантки и невесты Нестора Петровича — сразу же полюбился зрителям.Никто — тем более сама актриса — даже не догадывался, какие испытания ее ждали за кулисами. Режиссер Алексей Коренев, очарованный красотой Гвоздиковой, настойчиво добивался ее расположения."Он не скрывал симпатии, проявлял их по-разному: поправлял прическу, платье", — вспоминала Наталья. Сохраняя достоинство, она решительно отвергла ухаживания. И поплатилась за это — режиссер нещадно "порезал" ее роль. Трудности в личной жизниЕще до "Большой перемены" Наталья вышла замуж за перспективного математика Александра, с которым познакомилась во время учебы. После короткого романа пара подала документы в ЗАГС. Будто предчувствуя, что союз — недолговечный, Наталья решила сыграть свадьбу скромно. Действительно, брак распался через четыре года. Супруг оказался патологически ревнив: его раздражали цветы и записки от поклонников, частые съемки и малейшие опоздания. Александр устраивал унизительные "рейды": врывался в ее гостиничные номера, переворачивал вещи, осыпал оскорблениями. "Ты думаешь, я не знаю, как вы, актрисы, роли получаете?" — кричал он, сжимая ее руки.Родители мужа умоляли: "Наташенька, прости его… Дай еще шанс!" Когда Гвоздикова узнала о беременности, то сделала аборт. Не смогла обречь ребенка на такой ад.Семейная драма губительно сказывалась на работе. На пробах к фильму "Рожденная революцией" актриса не сумела заплакать по команде. "А Саввина умеет! Орлова умеет!" — кричал режиссер. Униженная, Гвоздикова молча уходила с площадки. Бесконечная иллюзияИменно в этот момент в жизни Натальи появился Евгений Жариков. Звезда "Иванова детства" вскоре встал перед ней на колени со словами: "Я люблю тебя". Так началась новая глава. Но какова была ее цена. Союз, который коллеги ласково прозвали "жареные гвоздики", казался эталонным. Гвоздикова и Жариков прожили в браке почти 40 лет. Но за этим безупречным фасадом скрывалась горькая правда.Роковой звонок"Пока ты в Москве, наш муж нам изменяет", — услышала Наталья в трубке. "Что значит наш, — переспросила она. — У него есть я. И двое наших детей".Оказалось, Жариков вел двойную жизнь. Содержал некую журналистку Татьяну, которая была младше на 19 лет, воспитывал двоих внебрачных детей и придумывал жене многочисленные "причины" для частых отлучек. "Мы сошлись характерами, — позже оправдывался Жариков. — В нашем браке исчезла страсть. Наташа все чаще отказывала, а я... оставался мужчиной".На актер пошел еще дальше — предложил Гвоздиковой жить шведской семьей. Любовница и ее дети могли бы переехать к ним в квартиру. Гвоздикова металась между гневом и отчаянием. "Ты перед нами в неоплатном долгу!" — говорила она изменщику. Только их сын Федор решился прервать эти муки: "Мама, или простите, или разводитесь". Наталья решила простить Евгения, но при условии, что с детьми он общаться не будет.Когда в 2012-м Жарикова не стало, актриса призналась:"Он был моей вселенной. Даже его измену я простила... Потому что светлого было больше".
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5
4.7
96
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наталья гвоздикова, вгик, москва
Наталья Гвоздикова, ВГИК, Москва

40 лет во лжи: Почему распался "идеальный брак" Гвоздиковой и Жарикова

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктёр Евгений Жариков перед торжественной церемонией открытия XXII Московского международного кинофестиваля
Актёр Евгений Жариков перед торжественной церемонией открытия XXII Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Актёр Евгений Жариков перед торжественной церемонией открытия XXII Московского международного кинофестиваля
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. После сорока лет верности страшную правду раскрыл один случайный звонок. Наталья Гвоздикова, звезда советского экрана, думала, что ее брак с Евгением Жариковым — эталон счастья. Но за фасадом идеальной семьи скрывалась двойная жизнь: любовница, внебрачные дети и унизительное предложение — жить втроем. Почему Жариков годами обманывал жену? Как Гвоздикова, узнав о предательстве, заставила мужа отречься от собственных детей? И почему даже смерть актера не поставила точку в этой истории?

Первые роли и испытание славой

Судьба Натальи Гвоздиковой была предопределена с детства. Выросшая в тени старшей сестры Милы, актрисы театра Аркадия Райкина, она с ранних лет мечтала о сцене. Однако отец-военный был категорически против актерской карьеры.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Печки-лавочки"
Кадр из фильма Печки-лавочки - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Печки-лавочки"
"Это же цирк, а не профессия! — возражал он. — Ты что, собираешься, как Милка, по театрам шататься? Даю тебе один шанс. Если провалишься — забудь об этом навсегда".
Одной попытки Наталье хватило. Благодаря поддержке Сергея Герасимова, разглядевшего талант, она поступила во ВГИК. Мастер лично ходатайствовал за нее перед министром культуры Екатериной Фурцевой. И не ошибся.
Гвоздикова училась с полной отдачей: дни и ночи проводила в институте, впитывала знания и набиралась опыта. Ее первая роль в кино — эпизод в драме все того же Герасимова "У озера". Уже на втором курсе Наталья снималась с будущими легендами: Белохвостиковой, Шукшиным, Еременко.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкКиноактриса Наталья Гвоздикова
Киноактриса Наталья Гвоздикова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Киноактриса Наталья Гвоздикова
Настоящий успех пришел позже: фильм "Белые дюны" с Будрайтисом стал первым триумфом. Затем последовали "Калина красная" и "Большая перемена". Образ Полины — умной аспирантки и невесты Нестора Петровича — сразу же полюбился зрителям.
Никто — тем более сама актриса — даже не догадывался, какие испытания ее ждали за кулисами. Режиссер Алексей Коренев, очарованный красотой Гвоздиковой, настойчиво добивался ее расположения.
"Он не скрывал симпатии, проявлял их по-разному: поправлял прическу, платье", — вспоминала Наталья. Сохраняя достоинство, она решительно отвергла ухаживания. И поплатилась за это — режиссер нещадно "порезал" ее роль.
© РИА Новости / Ю. Вишневский | Перейти в медиабанкМалявина и Жариков в сцене из фильма "Иваново детство"
Малявина и Жариков в сцене из фильма Иваново детство - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Ю. Вишневский
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Малявина и Жариков в сцене из фильма "Иваново детство"

Трудности в личной жизни

Еще до "Большой перемены" Наталья вышла замуж за перспективного математика Александра, с которым познакомилась во время учебы. После короткого романа пара подала документы в ЗАГС.
Будто предчувствуя, что союз — недолговечный, Наталья решила сыграть свадьбу скромно. Действительно, брак распался через четыре года. Супруг оказался патологически ревнив: его раздражали цветы и записки от поклонников, частые съемки и малейшие опоздания.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктерская семья
Актерская семья - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Актерская семья
Александр устраивал унизительные "рейды": врывался в ее гостиничные номера, переворачивал вещи, осыпал оскорблениями. "Ты думаешь, я не знаю, как вы, актрисы, роли получаете?" — кричал он, сжимая ее руки.
Родители мужа умоляли: "Наташенька, прости его… Дай еще шанс!" Когда Гвоздикова узнала о беременности, то сделала аборт. Не смогла обречь ребенка на такой ад.
Семейная драма губительно сказывалась на работе. На пробах к фильму "Рожденная революцией" актриса не сумела заплакать по команде. "А Саввина умеет! Орлова умеет!" — кричал режиссер. Униженная, Гвоздикова молча уходила с площадки.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа съемках художественного фильма "Три плюс два"
На съемках художественного фильма Три плюс два - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости
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На съемках художественного фильма "Три плюс два"

Бесконечная иллюзия

Именно в этот момент в жизни Натальи появился Евгений Жариков. Звезда "Иванова детства" вскоре встал перед ней на колени со словами: "Я люблю тебя". Так началась новая глава. Но какова была ее цена.
Союз, который коллеги ласково прозвали "жареные гвоздики", казался эталонным. Гвоздикова и Жариков прожили в браке почти 40 лет. Но за этим безупречным фасадом скрывалась горькая правда.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР, президент гильдии актеров Евгений Жариков
Народный артист РСФСР, президент гильдии актеров Евгений Жариков - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР, президент гильдии актеров Евгений Жариков

Роковой звонок

"Пока ты в Москве, наш муж нам изменяет", — услышала Наталья в трубке. "Что значит наш, — переспросила она. — У него есть я. И двое наших детей".
Оказалось, Жариков вел двойную жизнь. Содержал некую журналистку Татьяну, которая была младше на 19 лет, воспитывал двоих внебрачных детей и придумывал жене многочисленные "причины" для частых отлучек.
"Мы сошлись характерами, — позже оправдывался Жариков. — В нашем браке исчезла страсть. Наташа все чаще отказывала, а я... оставался мужчиной".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНаталья Федоровна Гвоздикова
Наталья Федоровна Гвоздикова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Наталья Федоровна Гвоздикова
На актер пошел еще дальше — предложил Гвоздиковой жить шведской семьей. Любовница и ее дети могли бы переехать к ним в квартиру.
Гвоздикова металась между гневом и отчаянием. "Ты перед нами в неоплатном долгу!" — говорила она изменщику. Только их сын Федор решился прервать эти муки: "Мама, или простите, или разводитесь". Наталья решила простить Евгения, но при условии, что с детьми он общаться не будет.
© РИА Новости / Павел ЛисицынОткрытие V Международного кинофестиваля "В кругу семьи"
Открытие V Международного кинофестиваля В кругу семьи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Открытие V Международного кинофестиваля "В кругу семьи"
Когда в 2012-м Жарикова не стало, актриса призналась:
"Он был моей вселенной. Даже его измену я простила... Потому что светлого было больше".
 
Наталья ГвоздиковаВГИКМосква
 
 
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