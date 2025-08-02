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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:17:00+03:00
2025-08-02T13:17:00+03:00
2025-08-02T13:17:00+03:00
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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безопасность
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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, говорится в приложении МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, она продлилась около трех часов. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - говорится в сообщении ведомства.
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самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области спустя около трех часов