https://ria.ru/20250802/bolgariya-2032953937.html
Митрофанова предупредила о последствиях отказа Болгарии от газа из России
Митрофанова предупредила о последствиях отказа Болгарии от газа из России - РИА Новости, 02.08.2025
Митрофанова предупредила о последствиях отказа Болгарии от газа из России
Отказ Софии от закупок российского природного газа создал риски для болгарской экономики, а государственный оператор "Булгаргаз" сократил долю на рынке с 90% в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:32:00+03:00
2025-08-02T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отказ Софии от закупок российского природного газа создал риски для болгарской экономики, а государственный оператор "Булгаргаз" сократил долю на рынке с 90% в 2019 году до 65% в 2024 году, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.Она напомнила, что поставки российского газа в Болгарию не осуществляются с апреля 2022 года, когда местный оператор "Булгаргаз" отказался перейти на расчеты в рублях, а правительство страны решило оборвать многолетние доверительные связи с Москвой."Вся эта ситуация в итоге привела к ряду неблагоприятных для РБ (Республики Болгария - ред.) последствий и создала существенные риски для здешнего бизнеса и экономики в целом. Как пример, сам "Булгаргаз" сейчас находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, а его доля на рынке с 2019 по 2024 год сократилась с 90% до 65%", - сказала Митрофанова.При этом, как подчеркнула дипломат, соседние с Болгарией страны – Греция, Сербия и Северная Македония, а также Венгрия и Словакия – продолжают закупать отечественное топливо по выгодным ценам.
https://ria.ru/20250730/zakharova-2032370213.html
https://ria.ru/20250802/bolgarija-2032941158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, болгария, софия (город), в мире
Россия, Болгария, София (город), В мире
Митрофанова предупредила о последствиях отказа Болгарии от газа из России
Посол Митрофанова: отказ от российского газа создал риски для экономики Болгарии