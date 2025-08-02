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Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй" - РИА Новости, 02.08.2025
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04:35 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/bolgarija-2032941158.html
Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй"
Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй" - РИА Новости, 02.08.2025
Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй"
Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй", несмотря на попытки найти аналог оборудованию из России, заявила в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:35:00+03:00
2025-08-02T04:35:00+03:00
в мире
болгария
россия
софия (город)
элеонора митрофанова
козлодуй
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй", несмотря на попытки найти аналог оборудованию из России, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что в Болгарии функционирует одна атомная электростанция "Козлодуй", которая была построена в 1974 году по советским технологиям. "По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других стран. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода 5-го энергоблока на "демократическое" американское топливо. Но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания ГК "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры", - сказала Митрофанова. Она подчеркнула, что ядерная энергетика в целом не попала под антироссийские санкции ЕС. "Ядерная энергетика в целом не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности, изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов ГК "Росатом" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне. Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора", - подчеркнула глава дипмиссии.
https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html
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в мире, болгария, россия, софия (город), элеонора митрофанова, козлодуй, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз
В мире, Болгария, Россия, София (город), Элеонора Митрофанова, Козлодуй, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз
Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй"

Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на АЭС "Козлодуй"

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкМашинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии
Машинный зал атомной электростанции Козлодуй в Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Машинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй", несмотря на попытки найти аналог оборудованию из России, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.
Она напомнила, что в Болгарии функционирует одна атомная электростанция "Козлодуй", которая была построена в 1974 году по советским технологиям.
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"По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других стран. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода 5-го энергоблока на "демократическое" американское топливо. Но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания ГК "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры", - сказала Митрофанова.
Она подчеркнула, что ядерная энергетика в целом не попала под антироссийские санкции ЕС.
"Ядерная энергетика в целом не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности, изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов ГК "Росатом" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне. Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора", - подчеркнула глава дипмиссии.
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В миреБолгарияРоссияСофия (город)Элеонора МитрофановаКозлодуйГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Евросоюз
 
 
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