https://ria.ru/20250802/bolgarija-2032941158.html

Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй"

Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй" - РИА Новости, 02.08.2025

Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй"

Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй", несмотря на попытки найти аналог оборудованию из России, заявила в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:35:00+03:00

2025-08-02T04:35:00+03:00

2025-08-02T04:35:00+03:00

в мире

болгария

россия

софия (город)

элеонора митрофанова

козлодуй

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827970040_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_99ef85add4e70ba5897ebaca5d1223e4.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй", несмотря на попытки найти аналог оборудованию из России, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что в Болгарии функционирует одна атомная электростанция "Козлодуй", которая была построена в 1974 году по советским технологиям. "По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других стран. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода 5-го энергоблока на "демократическое" американское топливо. Но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания ГК "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры", - сказала Митрофанова. Она подчеркнула, что ядерная энергетика в целом не попала под антироссийские санкции ЕС. "Ядерная энергетика в целом не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности, изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов ГК "Росатом" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне. Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора", - подчеркнула глава дипмиссии.

https://ria.ru/20241210/gas-1988507639.html

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032181904.html

болгария

россия

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, россия, софия (город), элеонора митрофанова, козлодуй, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз