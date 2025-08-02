Болгария не сможет заменить все российские узлы на АЭС "Козлодуй"
Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на АЭС "Козлодуй"
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкМашинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии
Машинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Болгария не сможет заменить все российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй", несмотря на попытки найти аналог оборудованию из России, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.
Болгария выступила с дерзкой угрозой в адрес России
10 декабря 2024, 20:49
"По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других стран. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода 5-го энергоблока на "демократическое" американское топливо. Но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания ГК "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры", - сказала Митрофанова.
Она подчеркнула, что ядерная энергетика в целом не попала под антироссийские санкции ЕС.
"Ядерная энергетика в целом не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности, изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов ГК "Росатом" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне. Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора", - подчеркнула глава дипмиссии.