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Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО
Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО - РИА Новости, 02.08.2025
Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:54:00+03:00
2025-08-02T10:54:00+03:00
2025-08-02T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Кроме того, как отметили в ведомстве, его глава поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
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Вручение "Золотых Звезд" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации
Белоусов вручил "Золотые Звезды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны России
2025-08-02T10:54
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PT1M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО
Белоусов вручил "Золотые Звезды" военным, проявившим мужество на СВО