https://ria.ru/20250802/belousov-2032967868.html

Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО

Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО - РИА Новости, 02.08.2025

Белоусов наградил военных, проявивших мужество на СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:54:00+03:00

2025-08-02T10:54:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении. Кроме того, как отметили в ведомстве, его глава поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

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Вручение "Золотых Звезд" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации Белоусов вручил "Золотые Звезды" военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны России 2025-08-02T10:54 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, андрей белоусов