https://ria.ru/20250802/bangkok-2032962800.html

В Бангкоке начался антиправительственный протест

В Бангкоке начался антиправительственный протест - РИА Новости, 02.08.2025

В Бангкоке начался антиправительственный протест

Антиправительственный протест таиландского общественного патриотического объединения "Объединенный фронт в защиту суверенитета" начался в субботу на площади... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:55:00+03:00

2025-08-02T09:55:00+03:00

2025-08-02T09:55:00+03:00

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БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Антиправительственный протест таиландского общественного патриотического объединения "Объединенный фронт в защиту суверенитета" начался в субботу на площади Монумента победы в Бангкоке. Таиландский сетевой телеканал The Reporters ведет прямой репортаж с площадки протеста. "Официально согласованный протест начался в 12.00 (08.00 мск), однако основная трибуна у Монумента победы, построенного в честь победы Таиланда в войне с колониальными войсками Франции в 1941 году, открылась в 10.00 (06.00 мск), когда участники протеста уже начали собираться на площади", - говорится в репортаже телеканала. Лидеры протеста выдвинули и огласили заранее три требования, которые стали темой протеста: первое - немедленная отставка премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават, временно отстраненной от исполнения должности, еще до выхода постановления конституционного суда в ее отношении по делу о нарушении конституционной этики, второе - выход всех партий правящей коалиции из состава правительства и третье - выпуск решительного и четкого заявления властей Таиланда о защите национального суверенитета. "Акция может в течение дня собрать до 10 тысяч человек", - заявил журналистам на площадке протеста в субботу начальник главного управления полиции города Бангкока генерал-лейтенант Саям Бунсом. "Пока на площадке протеста все спокойно, протестующие сотрудничают с полицией в поддержании свободного доступа транспорта к двум больницам, находящимся в непосредственной близости от площади Монумента победы", - сказал генерал, добавив, что круговое движение по самой площади полиция пока не перекрывала, однако это будет сделано, если количество протестующих станет таким большим, что им не хватит места на тротуарах площади, островке безопасности вокруг Монумента победы и на надземных переходах. "Сейчас на площади работают более 2 тысяч полицейских как в форме, так и в гражданской одежде, включая полицейское подразделение разминирования с аппаратурой обнаружения взрывчатых веществ и служебными собаками", - сказал глава полиции Бангкока. Протестующие обвиняют действующее правительство и премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават в недостаточной твердости в защите суверенитета Таиланда от посягательств соседней Камбоджи, с которой 28 июля были заключены договоренности по прекращению огня после пяти дней вооруженного конфликта на границе между двумя странами с применением ракетной и ствольной артиллерии, других тяжелых вооружений и авиации. Демонстрация "Объединенного фронта в защиту суверенитета" против правительства Чинават у Монумента победы проходит в субботу во второй раз. Первый протест прошел на этой площадке 29 июня текущего года и собрал более 6 тысяч человек. Протест также касался действий правительства Таиланда в двусторонних отношениях с Камбоджей после пограничного боестолкновения военных двух стран 28 мая Тогда протестующие также требовали отставки премьера Чинават за "пренебрежение к суверенитету Таиланда", которое, по их мнению, отразилось в переданной камбоджийским руководством в соцсети Таиланда записи конфиденциального разговора между Чинават и лидером правящей Народной партии Камбоджи и бывшим премьер-министром соседней страны Хун Сеном, который почти 40 лет занимал должность главы правительства Камбоджи и более 30 лет являлся личным другом отца Пхетхонгтхан Чинават, экс-премьера Таиланда миллиардера Таксина Чинавата. По планам лидеров протеста, акция на площади Монумента победы в Бангкоке продлится в субботу до 21.00 (17.00 мск).

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Варвара Скокшина

в мире, таиланд, бангкок, камбоджа, пхетхонгтхан чинават, хун сен