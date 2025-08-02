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В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:35 02.08.2025 (обновлено: 19:55 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/ataki-2033021887.html
В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека
В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 02.08.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека
Сотрудник предприятия и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:35:00+03:00
2025-08-02T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сотрудник предприятия и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Белянка Шебекинского округа работающий в поле грузовой автомобиль атакован дроном. Пострадал сотрудник предприятия, находившийся рядом. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что боец "Орлана" получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в больницу.Ранее глава области рассказал, что в Шебекинском округе в районе села Белянка от удара вражеского дрона боец "Орлана" получил ранения. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ.СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
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вооруженные силы украины, белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека

Под Белгородом при атаках ВСУ пострадали сотрудник предприятия и боец "Орлана"

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сотрудник предприятия и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В селе Белянка Шебекинского округа работающий в поле грузовой автомобиль атакован дроном. Пострадал сотрудник предприятия, находившийся рядом. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что боец "Орлана" получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в больницу.
Ранее глава области рассказал, что в Шебекинском округе в районе села Белянка от удара вражеского дрона боец "Орлана" получил ранения. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ.
СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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