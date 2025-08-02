https://ria.ru/20250802/ataki-2033021887.html

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 02.08.2025

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека

Сотрудник предприятия и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:35:00+03:00

2025-08-02T19:35:00+03:00

2025-08-02T19:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгород

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сотрудник предприятия и боец подразделения "Орлан" ранены в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Белянка Шебекинского округа работающий в поле грузовой автомобиль атакован дроном. Пострадал сотрудник предприятия, находившийся рядом. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что боец "Орлана" получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в больницу.Ранее глава области рассказал, что в Шебекинском округе в районе села Белянка от удара вражеского дрона боец "Орлана" получил ранения. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ.СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)