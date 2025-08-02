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Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку - РИА Новости, 02.08.2025
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:45:00+03:00
2025-08-02T20:45:00+03:00
2025-08-02T20:45:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 20.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в публикациях Telegram-канала ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку
ВСУ атаковали ударными беспилотниками Горловку в ДНР