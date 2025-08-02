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Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку - РИА Новости, 02.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ataka-2033029226.html
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку - РИА Новости, 02.08.2025
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:45:00+03:00
2025-08-02T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. &quot;Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 20.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе&quot;, - говорится в публикациях Telegram-канала ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку

ВСУ атаковали ударными беспилотниками Горловку в ДНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«

"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 20.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в публикациях Telegram-канала ведомства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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