https://ria.ru/20250802/ataka-2033029226.html

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку - РИА Новости, 02.08.2025

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:45:00+03:00

2025-08-02T20:45:00+03:00

2025-08-02T20:45:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Горловку, сообщило в субботу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 20.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в публикациях Telegram-канала ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол