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Суд оставил под арестом архиепископа Галстаняна - РИА Новости, 02.08.2025
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00:03 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/armeniya-2032927302.html
Суд оставил под арестом архиепископа Галстаняна
Суд оставил под арестом архиепископа Галстаняна - РИА Новости, 02.08.2025
Суд оставил под арестом архиепископа Галстаняна
Апелляционный суд Армении оставил под арестом политического противника премьера страны Никола Пашиняна - архиепископа Баграта Галстаняна, которого власти... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:03:00+03:00
2025-08-02T00:03:00+03:00
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ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил под арестом политического противника премьера страны Никола Пашиняна - архиепископа Баграта Галстаняна, которого власти обвиняют в попытке захвата власти, сообщил его адвокат Сергей Арутюнян онлайн-изданию hraparak.am. "Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу по изменению меры пресечения в отношении владыки Баграта. Мы обосновали, что арест абсолютно необоснован. К сожалению, наши суды в этом смысле стали предсказуемыми", - заявил адвокат. Он добавил, что СК Армении завершил предварительное следствие по делу архиепископа, через несколько дней дело будет направлено в суд. В конце июня 17 человек были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический противник премьера Никола Пашиняна. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
https://ria.ru/20250730/armeniya-2032400748.html
https://ria.ru/20250731/pashinyan-2032660770.html
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Суд оставил под арестом архиепископа Галстаняна

Апелляционный суд Армении оставил под арестом архиепископа Баграта Галстаняна

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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Архиепископ Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил под арестом политического противника премьера страны Никола Пашиняна - архиепископа Баграта Галстаняна, которого власти обвиняют в попытке захвата власти, сообщил его адвокат Сергей Арутюнян онлайн-изданию hraparak.am.
"Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу по изменению меры пресечения в отношении владыки Баграта. Мы обосновали, что арест абсолютно необоснован. К сожалению, наши суды в этом смысле стали предсказуемыми", - заявил адвокат.
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Он добавил, что СК Армении завершил предварительное следствие по делу архиепископа, через несколько дней дело будет направлено в суд.
В конце июня 17 человек были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти", в котором фигурирует архиепископ Баграт Галстанян, политический противник премьера Никола Пашиняна. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
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