https://ria.ru/20250802/aleksandro-kalinovoe-2032982611.html
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново
ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:27:00+03:00
2025-08-02T13:27:00+03:00
2025-08-02T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от противника, рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор". Об освобождении Александро-Калиново подразделениями российской "Южной" группировки Минобороны РФ сообщило в субботу. "При подходе к населенному пункту Александро-Калиново Краматорского района ДНР мы столкнулись со рвом", - сказал замкомандира отряда в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Высота бруствера, то есть земляной насыпи на наружной стороне окопа, по его словам, составляла порядка трёх метров, а ширина рва - 2,5 метра. "Кроме того, внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться и пересечь вперед. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта", - отметил "Ротор". Он рассказал, что бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на технике, в том числе, на БМП и танках. Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, добавил замкомандира отряда. По его словам, чтобы овладеть населенным пунктом, пришлось вести не только контрбатарейнаую борьбу, но и даже "контрвоздушную". Противник не жалел ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа "Вампир" и "Баба-Яга", заметил "Ротор". "Также со стороны боевиков ВСУ наблюдалось круглосуточное минирование с воздуха. Если раньше они делали это только ночью, то сейчас это было круглосуточно", - рассказал он об изменении тактики украинских войск. Всего лазеек, по которым можно было ворваться в Александро-Калиново, было две - центральный вход, который был закрыт БМП, и вход справа, но во втором случае нужно было "огромное количество времени" бежать по открытой части. "Поэтому по итогу, после освобождения нашими союзниками из 33-го мотострелкового полка, 20-й дивизии мотострелковой, у нас открылся доступ с севера. Вчера уже смогли зайти с севера, неожиданно для них, естественно. Ну, несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями", - добавил "Ротор".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250802/bojtsy-2032980929.html
https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново
ВСУ сделали ров у Александро-Калиново, но российские бойцы нашли лазейку
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от противника, рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор".
Об освобождении Александро-Калиново подразделениями российской "Южной" группировки Минобороны РФ
сообщило в субботу.
"При подходе к населенному пункту Александро-Калиново Краматорского района ДНР
мы столкнулись со рвом", - сказал замкомандира отряда в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Высота бруствера, то есть земляной насыпи на наружной стороне окопа, по его словам, составляла порядка трёх метров, а ширина рва - 2,5 метра.
"Кроме того, внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться и пересечь вперед. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта", - отметил "Ротор".
Он рассказал, что бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на технике, в том числе, на БМП и танках. Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, добавил замкомандира отряда.
По его словам, чтобы овладеть населенным пунктом, пришлось вести не только контрбатарейнаую борьбу, но и даже "контрвоздушную". Противник не жалел ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа "Вампир" и "Баба-Яга", заметил "Ротор".
"Также со стороны боевиков ВСУ
наблюдалось круглосуточное минирование с воздуха. Если раньше они делали это только ночью, то сейчас это было круглосуточно", - рассказал он об изменении тактики украинских войск.
Всего лазеек, по которым можно было ворваться в Александро-Калиново, было две - центральный вход, который был закрыт БМП, и вход справа, но во втором случае нужно было "огромное количество времени" бежать по открытой части.
"Поэтому по итогу, после освобождения нашими союзниками из 33-го мотострелкового полка, 20-й дивизии мотострелковой, у нас открылся доступ с севера. Вчера уже смогли зайти с севера, неожиданно для них, естественно. Ну, несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями", - добавил "Ротор".