https://ria.ru/20250802/aleksandro-kalinovoe-2032982611.html

ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново

ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025

ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново

ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:27:00+03:00

2025-08-02T13:27:00+03:00

2025-08-02T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от противника, рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор". Об освобождении Александро-Калиново подразделениями российской "Южной" группировки Минобороны РФ сообщило в субботу. "При подходе к населенному пункту Александро-Калиново Краматорского района ДНР мы столкнулись со рвом", - сказал замкомандира отряда в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Высота бруствера, то есть земляной насыпи на наружной стороне окопа, по его словам, составляла порядка трёх метров, а ширина рва - 2,5 метра. "Кроме того, внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться и пересечь вперед. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта", - отметил "Ротор". Он рассказал, что бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на технике, в том числе, на БМП и танках. Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, добавил замкомандира отряда. По его словам, чтобы овладеть населенным пунктом, пришлось вести не только контрбатарейнаую борьбу, но и даже "контрвоздушную". Противник не жалел ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа "Вампир" и "Баба-Яга", заметил "Ротор". "Также со стороны боевиков ВСУ наблюдалось круглосуточное минирование с воздуха. Если раньше они делали это только ночью, то сейчас это было круглосуточно", - рассказал он об изменении тактики украинских войск. Всего лазеек, по которым можно было ворваться в Александро-Калиново, было две - центральный вход, который был закрыт БМП, и вход справа, но во втором случае нужно было "огромное количество времени" бежать по открытой части. "Поэтому по итогу, после освобождения нашими союзниками из 33-го мотострелкового полка, 20-й дивизии мотострелковой, у нас открылся доступ с севера. Вчера уже смогли зайти с севера, неожиданно для них, естественно. Ну, несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями", - добавил "Ротор".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250802/bojtsy-2032980929.html

https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)