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ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025
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13:27 02.08.2025 (обновлено: 13:28 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/aleksandro-kalinovoe-2032982611.html
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново
ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:27:00+03:00
2025-08-02T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от противника, рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор". Об освобождении Александро-Калиново подразделениями российской "Южной" группировки Минобороны РФ сообщило в субботу. "При подходе к населенному пункту Александро-Калиново Краматорского района ДНР мы столкнулись со рвом", - сказал замкомандира отряда в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Высота бруствера, то есть земляной насыпи на наружной стороне окопа, по его словам, составляла порядка трёх метров, а ширина рва - 2,5 метра. "Кроме того, внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться и пересечь вперед. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта", - отметил "Ротор". Он рассказал, что бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на технике, в том числе, на БМП и танках. Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, добавил замкомандира отряда. По его словам, чтобы овладеть населенным пунктом, пришлось вести не только контрбатарейнаую борьбу, но и даже "контрвоздушную". Противник не жалел ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа "Вампир" и "Баба-Яга", заметил "Ротор". "Также со стороны боевиков ВСУ наблюдалось круглосуточное минирование с воздуха. Если раньше они делали это только ночью, то сейчас это было круглосуточно", - рассказал он об изменении тактики украинских войск. Всего лазеек, по которым можно было ворваться в Александро-Калиново, было две - центральный вход, который был закрыт БМП, и вход справа, но во втором случае нужно было "огромное количество времени" бежать по открытой части. "Поэтому по итогу, после освобождения нашими союзниками из 33-го мотострелкового полка, 20-й дивизии мотострелковой, у нас открылся доступ с севера. Вчера уже смогли зайти с севера, неожиданно для них, естественно. Ну, несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями", - добавил "Ротор".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250802/bojtsy-2032980929.html
https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ оборудовали ров для обороны у Александро-Калиново

ВСУ сделали ров у Александро-Калиново, но российские бойцы нашли лазейку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ оборудовали ров с колючей проволокой у Александро-Калиново в ДНР, но российские бойцы всё равно нашли лазейку и смогли освободить этот населенный пункт от противника, рассказал заместитель командира отряда "Штурмовой" с позывным "Ротор".
Об освобождении Александро-Калиново подразделениями российской "Южной" группировки Минобороны РФ сообщило в субботу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"При подходе к населенному пункту Александро-Калиново Краматорского района ДНР мы столкнулись со рвом", - сказал замкомандира отряда в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Высота бруствера, то есть земляной насыпи на наружной стороне окопа, по его словам, составляла порядка трёх метров, а ширина рва - 2,5 метра.
"Кроме того, внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться и пересечь вперед. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта", - отметил "Ротор".
Он рассказал, что бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на технике, в том числе, на БМП и танках. Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников, добавил замкомандира отряда.
Освобождение Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Российский военный рассказал подробности освобождения Александро-Калиново
Вчера, 13:14
По его словам, чтобы овладеть населенным пунктом, пришлось вести не только контрбатарейнаую борьбу, но и даже "контрвоздушную". Противник не жалел ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа "Вампир" и "Баба-Яга", заметил "Ротор".
"Также со стороны боевиков ВСУ наблюдалось круглосуточное минирование с воздуха. Если раньше они делали это только ночью, то сейчас это было круглосуточно", - рассказал он об изменении тактики украинских войск.
Всего лазеек, по которым можно было ворваться в Александро-Калиново, было две - центральный вход, который был закрыт БМП, и вход справа, но во втором случае нужно было "огромное количество времени" бежать по открытой части.
"Поэтому по итогу, после освобождения нашими союзниками из 33-го мотострелкового полка, 20-й дивизии мотострелковой, у нас открылся доступ с севера. Вчера уже смогли зайти с севера, неожиданно для них, естественно. Ну, несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями", - добавил "Ротор".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
СМИ: на Западе забили тревогу из-за продвижения ВС России
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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