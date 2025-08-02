https://ria.ru/20250802/aktrisa-2032164697.html

Сын погиб, муж ушел: непростая судьба актрисы Ольги Павловец

Сын погиб, муж ушел: непростая судьба актрисы Ольги Павловец - РИА Новости, 02.08.2025

Сын погиб, муж ушел: непростая судьба актрисы Ольги Павловец

Героини Ольги Павловец — сильные, ранимые, глубокие. В "Бандитском Петербурге", "Стилете‑2", "Ленинграде‑46", "Склифосовском" и других сериалах она играет... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T09:30:00+03:00

2025-08-02T09:30:00+03:00

2025-08-02T09:30:00+03:00

санкт-петербург

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032191984_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_e5880e0062a2ee3aba4aeced358351d1.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Героини Ольги Павловец — сильные, ранимые, глубокие. В "Бандитском Петербурге", "Стилете‑2", "Ленинграде‑46", "Склифосовском" и других сериалах она играет женщин с непростой судьбой, в которых зритель чувствует что-то подлинное, болезненно узнаваемое. И не случайно. Ведь за внешней стойкостью актрисы собственная история, полная боли и потерь.Грезы о театреОльга родилась 9 мая 1981 года в Астрахани в семье актёров. Её родители работали в театре, и с малых лет девочка впитывала дух сцены, закулисную романтику и страсть к искусству. Позже семья переехала в Санкт-Петербург, и именно здесь будущая актриса формировалась как личность."В детстве я больше хотела быть актрисой, чем сейчас. Возможно, это пресыщение. С возрастом уходит восторженность, предвкушение чуда, сейчас меня стало сложнее удивить. В юности я грезила театром, про кино даже не задумывалась… Я театральный ребенок, в театре проводила большую часть своего времени. И там мне нравилось все: атмосфера, свет рамп, запах кулис. Приходя к маме на занятия в театральную академию, я любила наблюдать за юношами и девушками в черных трико. Они были такие талантливые, одухотворенные", — говорила артистка."Артистов много, и еще больше не сложившихся актерских судеб"Учёба в Санкт-Петербургской академии театрального искусства только укрепила её уверенность: сцена — её призвание. По окончании вуза Ольга сразу погрузилась в работу, сначала на театральных подмостках, потом в кинематографе. Карьера пошла в гору, предложения сыпались одно за другим. Казалось, всё только начинается.Её экранный путь начался с дебюта в культовом проекте "Улицы разбитых фонарей". Уже в 2003 году она исполнила главную роль в криминальной драме "Стилет-2", что стало прорывом в её карьере.С тех пор актриса активно снималась в десятках телепроектов, среди которых: "Афганский призрак", "Тайны следствия", "У каждого своя ложь", "Успеть всё исправить", "Судебная колонка", "Соната для горничной", "Своя правда", "Жизнь, которой не было", "Ангел-хранитель", "Две стороны одной Анны", "Монро", "Выстрел в спину", "Склифосовский", "Ментовские войны", "Бандитский Петербург", "Ленинград-46" и многие другие.Яркие и глубокие образы, которые она воплощала на экране, сделали Павловец узнаваемой и любимой зрителями."Мы живем в век сериалов. Другое дело, что качество у всех разное. Альфред Хичкок говорил: самое главное в кино — это сценарий, сценарий и сценарий. И я с ним полностью согласна. Сценарий имеет огромное значение, это фундамент для дальнейшей работы… Мне грех жаловаться. Артистов много, и еще больше не сложившихся актерских судеб. Я благодарна судьбе за все, что имею. Хотя не могу сказать, что у меня есть какая-то успокоенность, что можно теперь свесить ножки и сидеть на месте. Удерживать позиции, на которых ты находишься на данный момент, — постоянный труд", — говорит актриса про работу в сериалах."Он молчал, я поняла всё сразу": трагедия, изменившая всёНо в 2009 году жизнь актрисы изменилась навсегда. Её четырёхлетний сын, Прохор, погиб при трагических обстоятельствах, когда находился на даче с бабушкой и дедушкой. Всё произошло внезапно. Мальчик споткнулся, ударился головой и упал в неглубокую канаву с водой. Спасти его не смогли."Я была на съёмках фильма "Террор любовью", — вспоминала Ольга. — Помню звонок отца, он ничего не сказал, просто молчал... Я поняла всё сразу". Шок, боль, пустота. "Я кричала, каталась по траве, у меня выло всё внутри", — признавалась она. Те дни слились для неё в сплошной кошмар. Мать потеряла ребёнка и смысл жизни.Многие бы ушли в себя, замкнулись. Но Ольга не из тех, кто сдаётся. Уже через несколько дней она вернулась на съёмочную площадку. Не потому, что не чувствовала боли, а потому, что иначе бы не выжила."Работа тогда была моим единственным спасением. Если бы не роли, не партнёры, не текст — я не знаю, выдержала бы", — рассказывала она журналистам. Это был путь через боль, через слёзы, но и к новой жизни, к возвращению из тьмы.Новая глава, новое материнствоЧерез полтора месяца после трагедии произошло настоящее чудо — Ольга узнала, что ждёт ребёнка. Это был сын от её партнёра — актёра Ивана Шибанова, с которым она жила на тот момент. В 2010 году родился Макар — ребёнок, ставший для Ольги светом среди мрака."Я носила его на груди в слинге, он спал, прижавшись щекой ко мне… Он был как дыхание надежды, как спасение", — вспоминала она. Макар стал тем якорем, который удержал её в жизни. Он не заменил Прохора, но подарил шанс на новую любовь.Отношения с Иваном Шибановым продлились семь лет. Они казались прочными: общая боль, общее счастье, общий ребёнок. Но в 2017 году пара рассталась. Как призналась актриса, "любовь ушла". И снова — одиночество. Но теперь с другим опытом, с другим принятием.В том же году Ольга родила ещё одного сына — Андрея. Кто отец — она не раскрывает, говоря, что это её личное."Я не стремлюсь к штампу в паспорте. Главное — любовь. И дети. Я умею быть одна. Умею быть мамой", — откровенничала она в интервью.Дом там, где сердце. Возвращение в ПетербургПосле многих лет в Москве Ольга решила вернуться в родной Петербург. Причины были глубоко личные: усталость, желание поддержки, стремление к корням."Я сбежала домой. К родителям. К себе настоящей", — признаётся она. Именно здесь, в городе детства, актриса вновь нашла душевное равновесие.Теперь она живёт в Петербурге с двумя сыновьями. Сама водит их в школу, гуляет по улицам, готовит обеды. Сцена и съёмки остались, но на первом месте — семья.Ольга не скрывает: она живёт с болью. Не забывает, не вытесняет, просто научилась быть с этим рядом."Прохор со мной каждый день. Я чувствую, что он мой ангел. Помогает мне. Помогает брать себя в руки, когда кажется, что всё рушится".Она признаёт, что многие не выдерживают такого удара. Но для неё путь был только один — идти вперёд. Через роли, через материнство, через любовь."Я знаю, что такое конец"Ольга продолжает работать. Не так много, как раньше — теперь она более избирательна. Но каждая роль для неё — способ прожить, выразить, отпустить."Без хорошего сценария работа пуста. Я всегда борюсь за правду в роли", — говорит она.Ольга не боится сложных образов, ведь сама знает, что такое боль, отчаяние, борьба. Именно потому зритель ей верит: за каждым кадром — подлинность. За каждым взглядом — пережитое. За каждой фразой — настоящий опыт, а не игра.История Ольги Павловец — не просто история актрисы. Это история матери. Женщины. Человека, который пережил ужасную трагедию, но не стал жертвой."Я знаю, что такое конец. Но я также знаю, что жизнь продолжается. И в этой жизни есть место и для любви, и для надежды, и для веры", — говорит она.И, возможно, именно потому её экранные героини так живы, так сильны, так узнаваемы. Потому что эти роли играет женщина, которая сама победила боль.

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, москва