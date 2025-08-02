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Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях - РИА Новости, 02.08.2025
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06:24 02.08.2025
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Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях - РИА Новости, 02.08.2025
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:24:00+03:00
2025-08-02T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной объем экспортных поставок, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана. "Как сообщило посольство Афганистана в Пакистане, на минувшей неделе между министерствами торговли двух стран было подписано соглашение о преференциальной торговле", - говорится в сообщении. В соглашении указано, что экспортные пошлины на афганский виноград, гранаты, яблоки и помидоры, поставляемые в Пакистан, а также импортные пошлины на пакистанские манго, кинноу (гибрид мандарина), бананы и картофель, ввозимые в Афганистан, были снижены с 60% до 27%. В своем заявлении афганский минпромторг отметил, что имплементация этого соглашения является важным шагом на пути к увеличению объемов торговли, укреплению экономического сотрудничества и расширению доступа к рынкам для фермеров обеих стран. Министерство призвало всех экспортеров эффективно использовать эту возможность и соответствующим образом оптимизировать свою экспортную деятельность. "Соглашение, вступившее в силу с первого августа, действует в течение одного года, с возможностью последующего пересмотра для включения дополнительных товаров в перечень продукции, подпадающей под преференциальные тарифы", - отмечает агентство Pajhwok.
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в мире, афганистан, пакистан
В мире, Афганистан, Пакистан
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях

Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной объем экспортных поставок, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана.
"Как сообщило посольство Афганистана в Пакистане, на минувшей неделе между министерствами торговли двух стран было подписано соглашение о преференциальной торговле", - говорится в сообщении.
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В соглашении указано, что экспортные пошлины на афганский виноград, гранаты, яблоки и помидоры, поставляемые в Пакистан, а также импортные пошлины на пакистанские манго, кинноу (гибрид мандарина), бананы и картофель, ввозимые в Афганистан, были снижены с 60% до 27%.
В своем заявлении афганский минпромторг отметил, что имплементация этого соглашения является важным шагом на пути к увеличению объемов торговли, укреплению экономического сотрудничества и расширению доступа к рынкам для фермеров обеих стран.
Министерство призвало всех экспортеров эффективно использовать эту возможность и соответствующим образом оптимизировать свою экспортную деятельность. "Соглашение, вступившее в силу с первого августа, действует в течение одного года, с возможностью последующего пересмотра для включения дополнительных товаров в перечень продукции, подпадающей под преференциальные тарифы", - отмечает агентство Pajhwok.
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