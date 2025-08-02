https://ria.ru/20250802/afganistan-2032930555.html

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение - РИА Новости, 02.08.2025

В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Афганистане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:53:00+03:00

2025-08-02T00:53:00+03:00

2025-08-02T00:53:00+03:00

в мире

афганистан

баглан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Афганистане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 21.03 по времени UTC по пятницу (00.03 мск в субботу) в 121 километре к востоку от города Баглан с населением 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 123 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

афганистан

баглан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, баглан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)