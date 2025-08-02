https://ria.ru/20250802/aeroport-2032955307.html
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:54:00+03:00
2025-08-02T08:54:00+03:00
2025-08-02T08:57:00+03:00
самара
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, выполнявших рейсы в Самару, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - заключил он.
https://ria.ru/20250731/polet-2032559576.html
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на выпуск и прием судов