https://ria.ru/20250802/aeroport-2032955307.html

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

В аэропорту Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025

В аэропорту Самары сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:54:00+03:00

2025-08-02T08:54:00+03:00

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самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, выполнявших рейсы в Самару, добавил представитель Росавиации."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - заключил он.

https://ria.ru/20250731/polet-2032559576.html

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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)