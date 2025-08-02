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В аэропорту Пензы сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
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08:34 02.08.2025 (обновлено: 08:36 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/aeroport-2032954075.html
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:34:00+03:00
2025-08-02T08:36:00+03:00
пенза
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Пенза, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропорту Пензы сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПассажиры
Пассажиры - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
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ПензаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем Кореняко
 
 
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