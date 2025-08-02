https://ria.ru/20250802/aeroport-2032954075.html

В аэропорту Пензы сняли временные ограничения

В аэропорту Пензы сняли временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025

В аэропорту Пензы сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:34:00+03:00

2025-08-02T08:34:00+03:00

2025-08-02T08:36:00+03:00

пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250731/aeroflot-2032628220.html

пенза

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2025

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пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко