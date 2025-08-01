https://ria.ru/20250801/zhitel-2032870179.html

Жителю Львова вынесли приговор из-за видео о любви к России

Жителю Львова вынесли приговор из-за видео о любви к России - РИА Новости, 01.08.2025

Жителю Львова вынесли приговор из-за видео о любви к России

Житель города Львова на западе Украины приговорен к семи годам лишения свободы за размещенные в интернете собственные видео, в которых он выражал уважение к... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:24:00+03:00

2025-08-01T16:24:00+03:00

2025-08-01T16:25:00+03:00

россия

украина

львов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Житель города Львова на западе Украины приговорен к семи годам лишения свободы за размещенные в интернете собственные видео, в которых он выражал уважение к гражданам России и лично к ее президенту Владимиру Путину, сообщает офис украинского генпрокурора. "Суд признал жителя города Львова виновным в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и приговорил к семи годам лишения свободы... Осужденный в течение 2024 года создавал видеоролики, в которых выражал любовь и уважение к гражданам РФ и лично к президенту... (РФ Владимиру Путину - ред.), и распространял их в социальной сети TikTok", - говорится в говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032749237.html

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россия, украина, львов, владимир путин