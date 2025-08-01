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Более 160 га земли перешло в собственность Подмосковья с начала года
Более 160 га земли перешло в собственность Подмосковья с начала года - РИА Новости, 01.08.2025
Более 160 га земли перешло в собственность Подмосковья с начала года
С начала 2025 года благодаря тесному сотрудничеству министерства имущественных отношений Московской области, Росимущества, Минобороны России и Управления делами РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:47:00+03:00
2025-08-01T15:47:00+03:00
2025-08-01T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. С начала 2025 года благодаря тесному сотрудничеству министерства имущественных отношений Московской области, Росимущества, Минобороны России и Управления делами Президента РФ регион приобрел дополнительные земельные участки общей площадью 164 гектара и принял в распоряжение 173 объекта капитального строительства, сообщил 360.ru.Эффективное взаимодействие с федеральными структурами позволило реализовать ряд выгодных сделок. Например, свыше 100 гектаров земли в Одинцовском, Пушкинском и Истринском округах планируется направить на улучшение социальной и экономической среды населенных пунктов."Порядка 90 объектов ЖКХ, переданных из федеральной собственности, будут служить жителям Звездного городка, Подольска, Чехова и Одинцовскогорайона", – заявил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Одновременно область передала в федеральное владение 25 гектаров территории и 71 недвижимый объект. Среди них – земля в Балашихе, предназначенная для возведения федерального научно-клинического инфекционного центра Минздрава России.Также в целях поддержки научных исследований в Сергиевом Посаде и обеспечения безопасности региона переданы почти 10единиц техники и оборудования, например автомобили, компьютеры и специальная аппаратура.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
С начала 2025 года благодаря тесному сотрудничеству министерства имущественных отношений Московской области, Росимущества, Минобороны России и Управления делами Президента РФ регион приобрел дополнительные земельные участки общей площадью 164 гектара и принял в распоряжение 173 объекта капитального строительства, сообщил 360.ru
.
Эффективное взаимодействие с федеральными структурами позволило реализовать ряд выгодных сделок. Например, свыше 100 гектаров земли в Одинцовском, Пушкинском и Истринском округах планируется направить на улучшение социальной и экономической среды населенных пунктов.
"Порядка 90 объектов ЖКХ, переданных из федеральной собственности, будут служить жителям Звездного городка, Подольска, Чехова и Одинцовскогорайона", – заявил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Одновременно область передала в федеральное владение 25 гектаров территории и 71 недвижимый объект. Среди них – земля в Балашихе, предназначенная для возведения федерального научно-клинического инфекционного центра Минздрава России.
Также в целях поддержки научных исследований в Сергиевом Посаде и обеспечения безопасности региона переданы почти 10единиц техники и оборудования, например автомобили, компьютеры и специальная аппаратура.