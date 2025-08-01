В Северо-Курильске возобновили подачу горячей воды
В Северо-Курильске возобновили подачу воды после землетрясения и цунами
Вода течет из крана. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг – РИА Новости. Подачу горячей воды возобновили в Северо-Курильске после землетрясения и цунами, информирует правительство Сахалинской области.
"В городе возобновлено горячее водоснабжение, восстановлено морское сообщение, а с 4 августа начнет работу детский сад, частично пострадавший от подземных толчков. В Северо-Курильске развернут мобильный палаточный госпиталь на шесть мест, прием в нем ведут педиатр, терапевт и хирург", - говорится в сообщении.
По информации властей региона, в городе продолжают устранять последствия землетрясения и цунами. По распоряжению губернатора Валерия Лимаренко на Парамушир прибыл его первый заместитель Сергей Байдаков, который проинспектировал состояние объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы, жилого фонда и оценил последствия ЧС. После осмотра он провел заседание оперативного штаба и встретился с жителями, ответил на их вопросы.
"Продолжается оценка ущерба жилому фонду. Ведется сбор заявлений жителей на выплату материальной компенсации", - отмечает пресс-служба регионального правительства.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.