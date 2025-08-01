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Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям - РИА Новости, 01.08.2025
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09:52 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032773553.html
Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям
Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям - РИА Новости, 01.08.2025
Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям
Около 200 воспитанников и почти 70 сотрудников детского сада на Камчатке, где во время сильного землетрясения в среду обрушился фасад, перераспределят по другим РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:52:00+03:00
2025-08-01T09:52:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Около 200 воспитанников и почти 70 сотрудников детского сада на Камчатке, где во время сильного землетрясения в среду обрушился фасад, перераспределят по другим садам, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования Евгений Беляев. "Негативная обстановка складывается в детском саде 15, где произошло обрушение фасада. Сейчас проводится работа по распределению детей по другим детским садам. До понедельника эта работа будет завершена. 193 ребенка и еще 67 работников", - сказал Беляев в видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства. По его словам, часть работников сада находятся в отпуске без содержания, всем им предлагаются рабочие места в других учреждениях. Сложная обстановка отмечается ещё в двух детсадах краевой столицы - это старый корпус сада №3 и №31. Их временно закрывают из-за дефицита сейсмостойкости, детей и работников также перераспределят по другим учреждениям, заявил Беляев. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям

На Камчатке 200 детей из обрушившегося садика распределят по другим детсадам

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкДетский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© МЧС РФ
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Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Около 200 воспитанников и почти 70 сотрудников детского сада на Камчатке, где во время сильного землетрясения в среду обрушился фасад, перераспределят по другим садам, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования Евгений Беляев.
"Негативная обстановка складывается в детском саде 15, где произошло обрушение фасада. Сейчас проводится работа по распределению детей по другим детским садам. До понедельника эта работа будет завершена. 193 ребенка и еще 67 работников", - сказал Беляев в видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства.
По его словам, часть работников сада находятся в отпуске без содержания, всем им предлагаются рабочие места в других учреждениях.
Сложная обстановка отмечается ещё в двух детсадах краевой столицы - это старый корпус сада №3 и №31. Их временно закрывают из-за дефицита сейсмостойкости, детей и работников также перераспределят по другим учреждениям, заявил Беляев.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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