https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032773553.html

Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям

Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям - РИА Новости, 01.08.2025

Детей из пострадавшего садика на Камчатке распределят по другим учреждениям

Около 200 воспитанников и почти 70 сотрудников детского сада на Камчатке, где во время сильного землетрясения в среду обрушился фасад, перераспределят по другим РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:52:00+03:00

2025-08-01T09:52:00+03:00

2025-08-01T09:52:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289260_28:0:1228:675_1920x0_80_0_0_099d3cb748da7ffcbcb9de8c5699da24.jpg

УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Около 200 воспитанников и почти 70 сотрудников детского сада на Камчатке, где во время сильного землетрясения в среду обрушился фасад, перераспределят по другим садам, сообщил глава Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования Евгений Беляев. "Негативная обстановка складывается в детском саде 15, где произошло обрушение фасада. Сейчас проводится работа по распределению детей по другим детским садам. До понедельника эта работа будет завершена. 193 ребенка и еще 67 работников", - сказал Беляев в видео, опубликованном в Telegram-канале краевого правительства. По его словам, часть работников сада находятся в отпуске без содержания, всем им предлагаются рабочие места в других учреждениях. Сложная обстановка отмечается ещё в двух детсадах краевой столицы - это старый корпус сада №3 и №31. Их временно закрывают из-за дефицита сейсмостойкости, детей и работников также перераспределят по другим учреждениям, заявил Беляев. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032441313.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области