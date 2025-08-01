На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения
На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг — РИА Новости. За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков после сильного землетрясения, сообщило региональное упроавление МЧС.
"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", — рассказали в ведомстве.
Там также рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.
Один из сильных афтершоков, зафиксированных в пятницу на полуострове, произошел в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,6.
Что известно о бедствии
- Мощнейшее землетрясение у берегов Камчатки произошло в среду.
- Оно стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
- Город Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, в районе ввели режим ЧС.
- В одном из детских садов на Камчатке обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
- По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.