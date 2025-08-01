https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032755820.html

На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения

На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков после сильного землетрясения, сообщило региональное упроавление МЧС. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:20:00+03:00

2025-08-01T06:20:00+03:00

2025-08-01T06:53:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

шивелуч

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УЛАН-УДЭ, 1 авг — РИА Новости. За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков после сильного землетрясения, сообщило региональное упроавление МЧС."За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", — рассказали в ведомстве.Там также рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.Один из сильных афтершоков, зафиксированных в пятницу на полуострове, произошел в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,6.Что известно о бедствии

https://ria.ru/20250801/vulkan-2032748037.html

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

камчатка

россия

шивелуч

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, шивелуч