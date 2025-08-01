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На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
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06:20 01.08.2025 (обновлено: 06:53 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032755820.html
На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения
На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения
За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков после сильного землетрясения, сообщило региональное упроавление МЧС. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:20:00+03:00
2025-08-01T06:53:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
шивелуч
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УЛАН-УДЭ, 1 авг — РИА Новости. За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков после сильного землетрясения, сообщило региональное упроавление МЧС."За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", — рассказали в ведомстве.Там также рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.Один из сильных афтершоков, зафиксированных в пятницу на полуострове, произошел в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,6.Что известно о бедствии
https://ria.ru/20250801/vulkan-2032748037.html
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камчатка
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происшествия, камчатка, россия, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, шивелуч
Происшествия, Камчатка, Россия, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Шивелуч
На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков после мощного землетрясения

На Камчатке за сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг — РИА Новости. За последние сутки на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков после сильного землетрясения, сообщило региональное упроавление МЧС.
"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", — рассказали в ведомстве.
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Там также рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Авачинского вулкана и не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.
Один из сильных афтершоков, зафиксированных в пятницу на полуострове, произошел в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,6.

Что известно о бедствии

  • Мощнейшее землетрясение у берегов Камчатки произошло в среду.
  • Оно стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
  • Город Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, в районе ввели режим ЧС.
  • В одном из детских садов на Камчатке обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
  • По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиШивелуч
 
 
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