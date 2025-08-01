https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032768345.html

На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - РИА Новости, 01.08.2025

На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес сам себе, оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, пишет... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:24:00+03:00

2025-08-01T09:24:00+03:00

2025-08-01T17:08:00+03:00

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес сам себе, оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, пишет Spectator.Издание напоминает, что вчера в ходе двух быстрых чтений 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ."Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многие из депутатов партии Зеленского, которые поддерживали его законопроекты, планируют больше этого не делать. Их слепое подчинение приказам главы киевского режима стоило им доверия общества, и они не забудут об этом, когда в будущем понадобятся их голоса, пишет Spectator. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава киевского режима подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия этим структурам.

https://ria.ru/20250801/bouz-2032764663.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины