На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Spectator: репутационный ущерб Зеленского оказался необратимым из-за НАБУ
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес сам себе, оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, пишет Spectator.
Издание напоминает, что вчера в ходе двух быстрых чтений 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ.
Издание напоминает, что вчера в ходе двух быстрых чтений 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ.
"Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что многие из депутатов партии Зеленского, которые поддерживали его законопроекты, планируют больше этого не делать. Их слепое подчинение приказам главы киевского режима стоило им доверия общества, и они не забудут об этом, когда в будущем понадобятся их голоса, пишет Spectator.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава киевского режима подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия этим структурам.
В статье отмечается, что многие из депутатов партии Зеленского, которые поддерживали его законопроекты, планируют больше этого не делать. Их слепое подчинение приказам главы киевского режима стоило им доверия общества, и они не забудут об этом, когда в будущем понадобятся их голоса, пишет Spectator.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава киевского режима подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия этим структурам.