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На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - РИА Новости, 01.08.2025
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09:24 01.08.2025 (обновлено: 17:08 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032768345.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским - РИА Новости, 01.08.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес сам себе, оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, пишет... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:24:00+03:00
2025-08-01T17:08:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес сам себе, оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, пишет Spectator.Издание напоминает, что вчера в ходе двух быстрых чтений 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ."Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многие из депутатов партии Зеленского, которые поддерживали его законопроекты, планируют больше этого не делать. Их слепое подчинение приказам главы киевского режима стоило им доверия общества, и они не забудут об этом, когда в будущем понадобятся их голоса, пишет Spectator. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава киевского режима подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия этим структурам.
https://ria.ru/20250801/bouz-2032764663.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

Spectator: репутационный ущерб Зеленского оказался необратимым из-за НАБУ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес сам себе, оказался необратимым из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины, пишет Spectator.

Издание напоминает, что вчера в ходе двух быстрых чтений 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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"Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что многие из депутатов партии Зеленского, которые поддерживали его законопроекты, планируют больше этого не делать. Их слепое подчинение приказам главы киевского режима стоило им доверия общества, и они не забудут об этом, когда в будущем понадобятся их голоса, пишет Spectator.

Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава киевского режима подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия этим структурам.
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