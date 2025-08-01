https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032752180.html

В США сделали три вывода из недавней встречи по устранению Зеленского

В США сделали три вывода из недавней встречи по устранению Зеленского - РИА Новости, 01.08.2025

В США сделали три вывода из недавней встречи по устранению Зеленского

Секретная встреча в Альпах станет началом конца для режима Зеленского, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:17:00+03:00

2025-08-01T05:17:00+03:00

2025-08-01T07:13:00+03:00

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скотт риттер

вооруженные силы украины

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андрей ермак

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Секретная встреча в Альпах станет началом конца для режима Зеленского, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Какие выводы можно сделать из доклада СВР о встрече в Альпах? Первое: Зеленский крайне слабая фигура на данный момент. Второе: Залужный — это специально отобранный наследник, отобранный внешними силами. Это уничтожает концепцию развития Украины после Зеленского. Третье: это ускорит процесс падения режима Зеленского, доказав, что он утратил доверие западных кураторов", — сказал он.Аналитик отметил, что на Западе мало кто представляет объем планирования, который происходит. По его словам, Москва наносит Киеву удар за ударом, и не только на фронте."Россия бьет по всем фронтам, готовя как политический, так и экономический коллапс киевского режима <…> Россия побеждает. Они справляются, и все делают согласно стратегическому расчету, который 98 процентов европейцев даже не в состоянии понять. Они решают проблемы, а не просто воюют", — заключил Риттер.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html

https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032744860.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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в мире, украина, москва, скотт риттер, вооруженные силы украины, валерий залужный, андрей ермак, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), альпы