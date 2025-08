https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032579380.html

"Развлекается в подземелье": раскрыта тайна бункера Зеленского

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир и Елена Зеленские вместе уже более 30 лет. Их история началась задолго до политической карьеры будущего президента. Но сейчас в медийном пространстве начали циркулировать публикации, что супруги давно живут каждый своей жизнью. И жизнь Зеленского привлекла к себе особое внимание. Западные журналисты раскрыли "тайну подземелья".Так, в ряде материалов говорится, что у главы киевского режима якобы есть отдельная личная жизнь и она, по утверждениям анонимных источников, никак не связана с женщинами. На этом фоне вбрасываются всё более смелые версии о его нетрадиционной ориентации* .Слухи из подземелья – слабонервным не читатьИстория, всколыхнувшая информационное пространство, началась с публикации в британской газете The Financial Times. Издание утверждало: президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак живут в одном и том же бункере. При этом причина такого соседства, по версии журналистов, кроется не только в усилении российских ударов по военной инфраструктуре страны, но и в куда более личных обстоятельствах.Ссылаясь на неназванные источники, якобы близкие к окружению Зеленского и Ермака, газета сообщала, что "отношения между двумя мужчинами выходят далеко за рамки рабочих".По утверждениям этих же источников, президент и глава его Офиса проводят вместе подозрительно много времени и не только в рабочие часы.Внимание Ермака к собственному внешнему виду, как утверждают, лишь подогревает подобные разговоры. Этот момент, кстати, косвенно подтвердил его давний приятель, украинский кинорежиссёр Александр Роднянский**, признанный в России иностранным агентом и известный как автор популярных сериалов "Бедная Настя", "33 квадратных метра", "Моя прекрасная няня", "Папины дочки". По словам Роднянского, Ермак всегда стремился выглядеть безупречно и умел производить впечатление.Таким образом, публикация британского издания, приправленная свидетельствами "из близкого круга", мгновенно стала почвой для самых смелых интерпретаций и конспирологических версий, которые моментально разошлись по медиа и социальным сетям.Интрижка, семейные ссоры и связь с "Аллой Борисовной"Дополнительное топливо для разгорающегося скандала подлил телеграм-канал "Легитимный", заявивший, что разговоры о том, будто Владимир Зеленский и Андрей Ермак состоят в романтических отношениях, ходят уже с 2020 года.По утверждению источников, близких к окружению семьи, Елена Зеленская прекрасно осведомлена о том, что её муж "завел интрижку". В кулуарах говорят, что именно эта тема становится причиной регулярных и весьма бурных семейных ссор.Но на этом череда неприятных намёков не заканчивается. После того как The Financial Times выпустила материал о предполагаемой связи президента и главы его офиса, депутат Верховной рады Александр Дубинский - фигурант уголовного дела по обвинению в государственной измене, косвенно подтвердил правдивость этих слухов."Алла Борисовна пользуется фильтрами и сделала из себя подкаченного мачо", - язвительно заметил Дубинский в своём телеграм-канале, ехидно сравнив Ермака с российской певицей.Для тех, у кого ещё остались сомнения, эпизод 2021 года. Тогда депутат Верховной рады Гео Лерос, известный тем, что однажды публично показал президенту Украины неприличный жест, открыто назвал Андрея Ермака ругательным словом. Позднее, давая показания, Лерос пояснил: глава президентского офиса "сам истолковал этот жест так, как посчитал нужным".Общество противТелеграм-канал "Легитимный" не оставил без внимания этот скандал и напомнил, что Украина по-прежнему остаётся страной, где большинство граждан относятся к нетрадиционной пропаганде резко отрицательно."В украинской армии более 78% военнослужащих настроены негативно, - отмечает канал. – И, в первую очередь, это представители националистических формирований, радикалы и мужчины старше тридцати лет".Ну, а на фоне всего того, что сейчас происходит, в общем-то, этот вопрос уже не имеет особого значения. После краха киевского режима такие детали уже будут иметь куда меньшее значение.*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России* * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

