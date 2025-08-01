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Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 01.08.2025 (обновлено: 18:34 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/zapad-2032842518.html
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин
Главной целью Запада является во что бы то ни стало остановить наступление России, хотя раньше он хотел нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:55:00+03:00
2025-08-01T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валаам
республика карелия
владимир путин
александр лукашенко
вооруженные силы украины
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Главной целью Запада является во что бы то ни стало остановить наступление России, хотя раньше он хотел нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Совсем недавно, вспомните, все говорили, наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами – доукомплектованием, довооружением", - сказал Путин журналистам. Вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко он провел неформальную встречу на острове Валаам в Карелии. Лидеры двух стран уже не первый год летом посещают Валаам вместе - они приезжали туда в июле 2019, 2023 и 2024 годов.
https://ria.ru/20250727/putin-2031715036.html
россия
валаам
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россия, валаам, республика карелия, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валаам, Республика Карелия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин

Путин назвал главной целью Запада остановить наступление России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии. 1 августа 2025
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Главной целью Запада является во что бы то ни стало остановить наступление России, хотя раньше он хотел нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно, вспомните, все говорили, наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами – доукомплектованием, довооружением", - сказал Путин журналистам.
Вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко он провел неформальную встречу на острове Валаам в Карелии. Лидеры двух стран уже не первый год летом посещают Валаам вместе - они приезжали туда в июле 2019, 2023 и 2024 годов.
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"Без предупреждения". На Западе запаниковали из-за нового поручения Путина
27 июля, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалаамРеспублика КарелияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
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