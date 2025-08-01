https://ria.ru/20250801/zapad-2032842518.html
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин
Главной целью Запада является во что бы то ни стало остановить наступление России, хотя раньше он хотел нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:55:00+03:00
2025-08-01T14:55:00+03:00
2025-08-01T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валаам
республика карелия
владимир путин
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Главной целью Запада является во что бы то ни стало остановить наступление России, хотя раньше он хотел нанести ей стратегическое поражение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Совсем недавно, вспомните, все говорили, наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами – доукомплектованием, довооружением", - сказал Путин журналистам. Вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко он провел неформальную встречу на острове Валаам в Карелии. Лидеры двух стран уже не первый год летом посещают Валаам вместе - они приезжали туда в июле 2019, 2023 и 2024 годов.
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россия, валаам, республика карелия, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валаам, Республика Карелия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Запад хочет остановить наступление России, заявил Путин
Путин назвал главной целью Запада остановить наступление России