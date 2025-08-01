https://ria.ru/20250801/zapad-2032792359.html

Эксперт оценил масштабы работы западных спецслужб с украинцами

Эксперт оценил масштабы работы западных спецслужб с украинцами - РИА Новости, 01.08.2025

Эксперт оценил масштабы работы западных спецслужб с украинцами

Западные спецслужбы работают с украинцами в масштабах, превышающих активность немецкой разведки в годы Второй мировой войны, поделился мнением в беседе с РИА... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:30:00+03:00

2025-08-01T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Западные спецслужбы работают с украинцами в масштабах, превышающих активность немецкой разведки в годы Второй мировой войны, поделился мнением в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Ранее представитель пророссийского подполья рассказал РИА Новости, что украинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев в период летних каникул - из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию. "Все, что мы видели в советском кино про немецкие разведшколы Сатурн и так далее – это просто детский лепет по сравнению с масштабами, которые развернуты сейчас", - полагает собеседник агентства. Как отметил эксперт, сейчас западные разведслужбы массово вербуют людей посредством соцсетей при помощи запугивания, обещания финансовых благ и других средств социального инжинринга. При этом, подчеркивает Клинцевич, если во время Второй мировой разведчикам приходилось преодолевать линию фронта, сейчас они могут заехать в Россию как мигранты. "Упор делается противником на категории граждан, которые вызывают наименьшее подозрение: женщины с детьми, подростки, особенно, если это подростки-девочки… В этом отношении они будут делать диверсификацию и максимально расширять зону своего воздействия", - отметил он. Собеседник агентства подчеркнул, что западным разведслужбам не обязательно действовать на территории самой Украины. Вместо этого они выходят на контакт с теми, кто уже некоторое время проживает как мигрант в европейских странах. "Конечно, это в первую очередь Британия, США, ну и европейские спецслужбы: немецкие, французские, польские тоже не стесняются включаться в эту работу", - резюмировал Клинцевич.

https://ria.ru/20250801/lavrov-2032736019.html

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