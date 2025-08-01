https://ria.ru/20250801/yarmarki-2032809050.html

Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе

Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе - РИА Новости, 01.08.2025

Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе

В последний месяц лета в Подмосковье пройдет 221 ярмарка, часть из них будет посвящена августовским праздникам, а часть — подготовке к новому учебному году,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:00:00+03:00

2025-08-01T13:00:00+03:00

2025-08-01T13:00:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ярмарки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804368267_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_af2c231c2a540b0b02d2710d3c05507b.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В последний месяц лета в Подмосковье пройдет 221 ярмарка, часть из них будет посвящена августовским праздникам, а часть — подготовке к новому учебному году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, в муниципальном округе Шаховская с 15 по 17 августа пройдут ярмарки в честь Медового Спаса, с 22 по 24 августа — Яблочного, а с 29 по 31 августа — Орехового. Также в регионе будет организовано 16 "Школьных базаров". Например, в Волоколамске они пройдут с 26 по 31 августа, в Воскресенске — с 29 по 31 августа.

https://ria.ru/20250801/mostransavto-2032803540.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), ярмарки