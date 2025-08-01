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Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе - РИА Новости, 01.08.2025
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Новости Подмосковья
 
13:00 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/yarmarki-2032809050.html
Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе
Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе - РИА Новости, 01.08.2025
Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе
В последний месяц лета в Подмосковье пройдет 221 ярмарка, часть из них будет посвящена августовским праздникам, а часть — подготовке к новому учебному году,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:00:00+03:00
2025-08-01T13:00:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ярмарки
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В последний месяц лета в Подмосковье пройдет 221 ярмарка, часть из них будет посвящена августовским праздникам, а часть — подготовке к новому учебному году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, в муниципальном округе Шаховская с 15 по 17 августа пройдут ярмарки в честь Медового Спаса, с 22 по 24 августа — Яблочного, а с 29 по 31 августа — Орехового. Также в регионе будет организовано 16 "Школьных базаров". Например, в Волоколамске они пройдут с 26 по 31 августа, в Воскресенске — с 29 по 31 августа.
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московская область (подмосковье), ярмарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ярмарки
Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в августе

Свыше 220 августовских ярмарок в Подмосковье посвятят праздникам и учебному году

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкПродавец наливает мед в банку на ярмарке в честь Медового Спаса
Продавец наливает мед в банку на ярмарке в честь Медового Спаса - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Продавец наливает мед в банку на ярмарке в честь Медового Спаса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В последний месяц лета в Подмосковье пройдет 221 ярмарка, часть из них будет посвящена августовским праздникам, а часть — подготовке к новому учебному году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в муниципальном округе Шаховская с 15 по 17 августа пройдут ярмарки в честь Медового Спаса, с 22 по 24 августа — Яблочного, а с 29 по 31 августа — Орехового.
Также в регионе будет организовано 16 "Школьных базаров". Например, в Волоколамске они пройдут с 26 по 31 августа, в Воскресенске — с 29 по 31 августа.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ярмарки
 
 
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