https://ria.ru/20250801/vzryvy-2032740251.html

В Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025

В Черкассах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в двух районах Черкасской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:26:00+03:00

2025-08-01T01:26:00+03:00

2025-08-01T01:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в двух районах Черкасской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Черкассы - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области воздушная тревога звучит с 00.03 пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкассы

черкасская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черкассы, черкасская область, россия, вооруженные силы украины