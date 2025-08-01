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В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в двух районах Черкасской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:26:00+03:00
2025-08-01T01:26:00+03:00
2025-08-01T01:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в двух районах Черкасской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "Черкассы - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области воздушная тревога звучит с 00.03 пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах после воздушной тревоги прогремели взрывы