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Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках "Москвы 2030" - РИА Новости, 01.08.2025
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12:26 01.08.2025
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Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках "Москвы 2030"
Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках "Москвы 2030" - РИА Новости, 01.08.2025
Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках "Москвы 2030"
Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:26:00+03:00
2025-08-01T12:26:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 1 августа по 14 сентября в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится фестиваль городского хозяйства. На этом масштабном мероприятии расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона, покажем образцы техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на экспозиции будет представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности - более 60 единиц. Среди них - крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы. "Посетители смогут увидеть аэролодку "Нерпа" - незаменимого помощника спасателей и водолазов, ее грузоподъемность составляет одну тонну. Она оборудована лестницей для посадки-высадки пассажиров и загрузки-выгрузки грузов, причем лестницу можно раскрыть прямо на воде для проведения спасательных и водолазных работ", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты подробно расскажут гостям о возможностях техники и при каких работах она задействуется. Кроме того, посетители экспозиции при желании смогут побывать внутри этих уникальных машин.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках "Москвы 2030"

Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках фестиваля "Москва 2030"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Выставка спецтехники городских служб пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 1 августа по 14 сентября в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится фестиваль городского хозяйства. На этом масштабном мероприятии расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона, покажем образцы техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что на экспозиции будет представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника, в общей сложности - более 60 единиц. Среди них - крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, техника для нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.
"Посетители смогут увидеть аэролодку "Нерпа" - незаменимого помощника спасателей и водолазов, ее грузоподъемность составляет одну тонну. Она оборудована лестницей для посадки-высадки пассажиров и загрузки-выгрузки грузов, причем лестницу можно раскрыть прямо на воде для проведения спасательных и водолазных работ", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты подробно расскажут гостям о возможностях техники и при каких работах она задействуется. Кроме того, посетители экспозиции при желании смогут побывать внутри этих уникальных машин.
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