https://ria.ru/20250801/vuchich-2032912538.html

Вучич заявил, что не предаст свои убеждения

Вучич заявил, что не предаст свои убеждения - РИА Новости, 01.08.2025

Вучич заявил, что не предаст свои убеждения

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он жив, не выскажется одобрительно о приговоре суда в Сараево президенту Республики Сербской Боснии и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:15:00+03:00

2025-08-01T20:15:00+03:00

2025-08-01T20:15:00+03:00

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республика сербская

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БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он жив, не выскажется одобрительно о приговоре суда в Сараево президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, выводы о котором предстоит сделать Совету национальной безопасности Сербии. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в пятницу оставила в силе приговор, предусматривающий год тюремного заключения и шесть лет запрета на госслужбу, вынесенный Додику за неисполнение решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. Додик заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также намерен обратиться за поддержкой к РФ и США после приговора суда. "Пока дышу и пока хоть капля крови течет по моим венам, не позволю, чтобы из моих уст вышла похвала этому вердикту. Лучше мне не жить, чем таким образом предать свои убеждения", - заявил Вучич журналистам при посещении поселка Житорадже. По его словам, выводы о решении суда в субботу должен сделать Совет нацбезопасности Сербии. "Сербия с 2008 года проходит через многочисленные кризисы, но не была в такой тяжёлой ситуации, как после подтверждающего приговора президенту РС БиГ. Под большим давлением сегодня вся наша страна и госруководство от иностранцев, которые хотят диктовать реакцию Сербии, но это будет решением коллективного органа", - отметил президент Сербии. Ранее в пятницу Додик заявил, что не будет колебаться, защищая Республику Сербскую мирным, политическим путем. Додик также выступил против проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и о возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Прокуратура БиГ в августе 2023 года выдвинула обвинения против Додика за подписание указа об утверждении принятого 27 июня 2023 года парламентом РС БиГ закона о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской и невыполнение таким образом предписаний "высокого представителя в БиГ". Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале 2025 года признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также Стевандича и премьера РС Радована Вишковича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032397343.html

https://ria.ru/20250727/vuchich-2031723373.html

https://ria.ru/20250726/knr-2031668966.html

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в мире, сербия, александр вучич, милорад додик, республика сербская