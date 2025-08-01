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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.08.2025
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19:57 01.08.2025 (обновлено: 19:59 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vsu-2032910874.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:57:00+03:00
2025-08-01T19:59:00+03:00
белгородский район
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
отрадное
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал "Газель", пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, у него диагностировали баротравму."Лечение продолжит в стационаре. От взрыва у транспортного средства повреждены крыша и лобовое стекло. Кроме того, повреждено остекление балкона одной квартиры МКД. Еще один беспилотник ударил по частному дому", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250731/vsu-2032728092.html
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белгородская область
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белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины, отрадное, вячеслав гладков
Белгородский район, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Гладков: в Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранены два мирных жителя

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал "Газель", пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, у него диагностировали баротравму.
"Лечение продолжит в стационаре. От взрыва у транспортного средства повреждены крыша и лобовое стекло. Кроме того, повреждено остекление балкона одной квартиры МКД. Еще один беспилотник ударил по частному дому", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьВооруженные силы УкраиныОтрадноеВячеслав Гладков
 
 
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