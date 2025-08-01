https://ria.ru/20250801/vsu-2032910874.html

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 01.08.2025

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:57:00+03:00

2025-08-01T19:57:00+03:00

2025-08-01T19:59:00+03:00

белгородский район

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

отрадное

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию в результате детонации дрона о дорожное полотно. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района дрон атаковал "Газель", пострадал водитель. Мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, у него диагностировали баротравму."Лечение продолжит в стационаре. От взрыва у транспортного средства повреждены крыша и лобовое стекло. Кроме того, повреждено остекление балкона одной квартиры МКД. Еще один беспилотник ударил по частному дому", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250731/vsu-2032728092.html

белгородский район

белгородская область

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белгородский район, белгородская область, вооруженные силы украины, отрадное, вячеслав гладков