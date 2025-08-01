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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, есть пострадавшие в трех разных районах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:32:00+03:00

2025-08-01T11:32:00+03:00

2025-08-01T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, есть пострадавшие в трех разных районах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Нечаевка Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой госпитализировали в городскую больницу", — написал он.Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА на машину в селе Смородино Грайворонского округа. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями доставили в районную ЦРБ бойцы самообороны. Позже его переведут в городскую больницу.Третий пострадавший получил ранение ноги при детонации беспилотника на коммерческом объекте в селе Малобыково Красногвардейского района. Он обратился к медикам самостоятельно, после чего его отпустили.Всего за прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области 129 беспилотниками. Один человек погиб, 13 ранены.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия