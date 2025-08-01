ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие
После атак дронов ВСУ в Белгородской области в больницу попали два мирных жителя
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, есть пострадавшие в трех разных районах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"В районе села Нечаевка Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой госпитализировали в городскую больницу", — написал он.
Еще один мирный житель пострадал при атаке БПЛА на машину в селе Смородино Грайворонского округа. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями доставили в районную ЦРБ бойцы самообороны. Позже его переведут в городскую больницу.
Третий пострадавший получил ранение ноги при детонации беспилотника на коммерческом объекте в селе Малобыково Красногвардейского района. Он обратился к медикам самостоятельно, после чего его отпустили.
Всего за прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области 129 беспилотниками. Один человек погиб, 13 ранены.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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