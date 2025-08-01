https://ria.ru/20250801/vsu--2032812829.html

Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 01.08.2025

Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:20:00+03:00

2025-08-01T13:20:00+03:00

2025-08-01T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 25 отдельного штурмового батальона вооруженных сил Украины командира взвода Виталия Костенко и стрелка Петра Полинкевича. Они признаны виновными по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что в декабре 2024 года Костенко и Полинкевич незаконно пересекли государственную границу в Курской области, после чего проследовали в сторону села Черкасская Конопелька, где с сослуживцами удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия. Через несколько дней они были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей. "Суд приговорил Костенко к лишению свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Полинкевича – на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250730/sud-2032416106.html

https://ria.ru/20250729/rozysk-2032156560.html

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курская область, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины