https://ria.ru/20250801/vsu--2032812829.html
Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 01.08.2025
Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:20:00+03:00
2025-08-01T13:20:00+03:00
2025-08-01T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 25 отдельного штурмового батальона вооруженных сил Украины командира взвода Виталия Костенко и стрелка Петра Полинкевича. Они признаны виновными по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что в декабре 2024 года Костенко и Полинкевич незаконно пересекли государственную границу в Курской области, после чего проследовали в сторону села Черкасская Конопелька, где с сослуживцами удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия. Через несколько дней они были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей. "Суд приговорил Костенко к лишению свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Полинкевича – на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250730/sud-2032416106.html
https://ria.ru/20250729/rozysk-2032156560.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины
Двоим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Два боевика ВСУ получили по 16 и 17 лет колонии за вторжение в Курскую область