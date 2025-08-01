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Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 01.08.2025 (обновлено: 13:18 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vs--2032810689.html
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов - РИА Новости, 01.08.2025
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:13:00+03:00
2025-08-01T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
часов яр
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.Группировка "Восток" взяла под контроль по одному населенному пункту в каждом из регионов: Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской. ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка.Бойцы "Центра" продолжали наступление в ДНР и Днепропетровской области, освободив Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 2875 человек и два танка.Южная группировка войск освободила Часов Яр в ДНР, уничтожив более 1325 украинских боевиков и два танка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
часов яр
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донецкая народная республика, днепропетровская область, часов яр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в трех регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.
Группировка "Восток" взяла под контроль по одному населенному пункту в каждом из регионов: Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской. ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Бойцы "Центра" продолжали наступление в ДНР и Днепропетровской области, освободив Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 2875 человек и два танка.
Южная группировка войск освободила Часов Яр в ДНР, уничтожив более 1325 украинских боевиков и два танка.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
31 июля, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьЧасов ЯрВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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