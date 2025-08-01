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Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов - РИА Новости, 01.08.2025
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:13:00+03:00
2025-08-01T13:13:00+03:00
2025-08-01T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
часов яр
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.Группировка "Восток" взяла под контроль по одному населенному пункту в каждом из регионов: Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской. ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка.Бойцы "Центра" продолжали наступление в ДНР и Днепропетровской области, освободив Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 2875 человек и два танка.Южная группировка войск освободила Часов Яр в ДНР, уничтожив более 1325 украинских боевиков и два танка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, часов яр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в трех регионах