https://ria.ru/20250801/vs--2032810689.html

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов - РИА Новости, 01.08.2025

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:13:00+03:00

2025-08-01T13:13:00+03:00

2025-08-01T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

часов яр

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские подразделения за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.Группировка "Восток" взяла под контроль по одному населенному пункту в каждом из регионов: Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской. ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка.Бойцы "Центра" продолжали наступление в ДНР и Днепропетровской области, освободив Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 2875 человек и два танка.Южная группировка войск освободила Часов Яр в ДНР, уничтожив более 1325 украинских боевиков и два танка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

часов яр

россия

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донецкая народная республика, днепропетровская область, часов яр, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)