Боец рассказал о продвижении российских войск в Волчанске
Российские войска выбивают ВСУ с правобережной части Волчанска
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска вытесняют противника с правобережья Волчанска в Харьковской области, сообщил РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Туман.
"Подразделения 128 омсбр 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", сломив упорное сопротивление, выбивают противника с позиций на правобережье Волчанска", — сказал он.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги — в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы — едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
В июне военный эксперт Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Они заняли новые позиции в городской застройке, зачистив порядка 40 домовладений и взяв под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Волчья.
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