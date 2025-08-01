Боец рассказал о продвижении российских войск в Волчанске

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги — в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы — едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.