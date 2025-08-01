https://ria.ru/20250801/vnukovo-2032925814.html

Внуково принял два рейса как запасной аэропорт

Внуково принял два рейса как запасной аэропорт - РИА Новости, 01.08.2025

Внуково принял два рейса как запасной аэропорт

"Внуково" на фоне ливня и грозы принял два рейса, следующие в другие московские аэропорты, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:33:00+03:00

2025-08-01T23:33:00+03:00

2025-08-01T23:33:00+03:00

происшествия

москва

московский авиационный узел

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Внуково" на фоне ливня и грозы принял два рейса, следующие в другие московские аэропорты, сообщили РИА Новости в авиагавани. "Приняли на запасной два воздушных судна из других аэропортов Московского авиационного узла", - рассказали во "Внуково". Там подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме. "Отмен рейсов из-за метеоусловий нет", - уточнили в авиагавани. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.

https://ria.ru/20250801/sheremetevo-2032924803.html

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2025

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происшествия, москва, московский авиационный узел, внуково (аэропорт)