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Внуково принял два рейса как запасной аэропорт - РИА Новости, 01.08.2025
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23:33 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vnukovo-2032925814.html
Внуково принял два рейса как запасной аэропорт
Внуково принял два рейса как запасной аэропорт - РИА Новости, 01.08.2025
Внуково принял два рейса как запасной аэропорт
"Внуково" на фоне ливня и грозы принял два рейса, следующие в другие московские аэропорты, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:33:00+03:00
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происшествия
москва
московский авиационный узел
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Внуково" на фоне ливня и грозы принял два рейса, следующие в другие московские аэропорты, сообщили РИА Новости в авиагавани. "Приняли на запасной два воздушных судна из других аэропортов Московского авиационного узла", - рассказали во "Внуково". Там подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме. "Отмен рейсов из-за метеоусловий нет", - уточнили в авиагавани. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.
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происшествия, москва, московский авиационный узел, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Московский авиационный узел, Внуково (аэропорт)
Внуково принял два рейса как запасной аэропорт

Внуково принял два рейса как запасной аэропорт из-за грозы и ливня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково
Здание аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Внуково" на фоне ливня и грозы принял два рейса, следующие в другие московские аэропорты, сообщили РИА Новости в авиагавани.
"Приняли на запасной два воздушных судна из других аэропортов Московского авиационного узла", - рассказали во "Внуково".
Там подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.
"Отмен рейсов из-за метеоусловий нет", - уточнили в авиагавани.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.
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