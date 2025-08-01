https://ria.ru/20250801/vks-2032741342.html

ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации

ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.08.2025

ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации

ВКС России выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации, боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:40:00+03:00

2025-08-01T01:40:00+03:00

2025-08-01T01:40:00+03:00

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воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВКС России выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации, боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Десять лет со дня образования Воздушно-космических сил России исполняется 1 августа 2015 года. Вид вооружённых сил появился в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. "С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 тысяч боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, войсками ПВО-ПРО уничтожено более 70 тысяч воздушных целей, включая свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также около 330 баллистических ракет, 4100 реактивных снарядов, 500 самолетов и вертолетов противника. "За период проведения СВО за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм более 15 тысяч военнослужащих ВКС удостоены государственных наград, 37-ми присвоено звание Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250722/udary-2030656422.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны