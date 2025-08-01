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ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.08.2025
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ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации
ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации - РИА Новости, 01.08.2025
ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации
ВКС России выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации, боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:40:00+03:00
2025-08-01T01:40:00+03:00
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВКС России выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации, боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Десять лет со дня образования Воздушно-космических сил России исполняется 1 августа 2015 года. Вид вооружённых сил появился в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. "С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 тысяч боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, войсками ПВО-ПРО уничтожено более 70 тысяч воздушных целей, включая свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также около 330 баллистических ракет, 4100 реактивных снарядов, 500 самолетов и вертолетов противника. "За период проведения СВО за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм более 15 тысяч военнослужащих ВКС удостоены государственных наград, 37-ми присвоено звание Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
ВКС выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации

ВКС уничтожают около 95 процентов от средств воздушного нападения ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВКС России выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации, боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Десять лет со дня образования Воздушно-космических сил России исполняется 1 августа 2015 года. Вид вооружённых сил появился в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.
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"С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 тысяч боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, войсками ПВО-ПРО уничтожено более 70 тысяч воздушных целей, включая свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также около 330 баллистических ракет, 4100 реактивных снарядов, 500 самолетов и вертолетов противника.
"За период проведения СВО за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм более 15 тысяч военнослужащих ВКС удостоены государственных наград, 37-ми присвоено звание Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны.
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БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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