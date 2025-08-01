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Воздушно-космические силы РФ

Воздушно-космические силы РФ - РИА Новости, 01.08.2025

Воздушно-космические силы РФ

1 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных сил России – Воздушно-космические силы РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:16:00+03:00

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воздушно-космические силы россии

справки

россия

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1 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных сил России – Воздушно-космические силы (ВКС), сформированные путем слияния войск Воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил. Создание нового вида Вооруженных сил было обусловлено смещением центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу и продиктовано объективной необходимостью в объединении под единым командованием всех сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в воздушно-космическом пространстве. Это позволило сосредоточить всю ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в военно-космической сфере, а также повысить эффективность их применения за счет более тесной интеграции. Воздушно-космические силы предназначены для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем, отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важных объектов страны и группировок войск, поражения критически важных объектов и войск противника с применением обычных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск видов и родов войск ВС, обеспечения запусков космических аппаратов (пусков МБР) и управления ими в орбитальном полете.Воздушно-космические силы включают военно-воздушные силы, войска противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), космические войска, а также специальные войска (воинские части и подразделения радиоэлектронной борьбы; связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления; инженерные, метеорологические); воинские части (подразделения) технического, тылового обеспечения и охраны органов военного управления; военно-учебные заведения и научно-исследовательские организации.Общее руководство воздушно-космической обороной осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил РФ, а непосредственное – Главное командование Воздушно-космических сил.Главнокомандующий ВКС – генерал-полковник Виктор Афзалов.Днем создания Воздушно-космических сил России, исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, а также войск Воздушно-космической обороны, считается 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, когда был подписан приказ, вводивший штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.Пройдя длительный исторический путь развития от первых аэропланов и зенитных пушек до современных боевых авиационных и зенитных ракетных комплексов, Воздушно-космические силы не единожды претерпевали кардинальные изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы и в настоящий момент способны в полном объеме решать весь спектр возложенных на них задач. ВКС – один из самых мощных и мобильных видов Вооруженных сил РФ. Они оснащены новейшими вооружениями, техникой, современными системами управления и связи. Так, основным ударным средством ВВС являются бомбардировщики, которые предназначены для поражения группировок войск, авиации, военно-морских сил противника, разрушения важных военных, военно-промышленных, энергетических объектов, узлов коммуникаций, ведения воздушной разведки и минирования с воздуха.На вооружении бомбардировочной авиации стоят стратегические, дальние и оперативно-тактические бомбардировщики. Среди них можно выделить многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, а также бомбардировщики дальней авиации — Ту-95, Ту-22 и Ту-160.Задача по борьбе с воздушными судами противника возлагается на истребительную авиацию. Она способна поражать как самолеты и вертолеты, так и крылатые ракеты и беспилотники. При необходимости истребители могут наносить удары по наземным и морским целям. Современная российская истребительная авиация представлена такими машинами, как МиГ-29, Су-30, Су-35, Су-57 и МиГ-31.Военно-транспортная авиация предназначена для десантирования частей Воздушно-десантных войск, транспортировки личного состава, вооружения, боеприпасов и материальных средств, эвакуации раненых и больных, а также для участия в миротворческих операциях. На вооружении соединений и частей ВТА стоят различные модификации транспортных самолетов Ил-76МД, Ан-26, Ан-22, Ан-124, Ан-12ПП, а также транспортных вертолетов Ми-8МТВ.Специальная авиация применяется для ведения радиолокационной разведки и осуществления наведения авиации на воздушные, наземные и морские цели, постановки радиоэлектронных помех и аэрозольных завес, поиска и спасения летных экипажей и пассажиров. Кроме того, спецавиация применяется для дозаправки самолетов топливом в воздухе, эвакуации раненых и больных, обеспечения управления и связи, а также ведения воздушной радиационной, химической, биологической и инженерной разведки.К специальной авиации можно отнести, в частности, самолеты-заправщики Ил-78, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 и А-50У. В данный момент в России ведутся работы по созданию новой модели самолета ДРЛО — А-100.Парк армейской авиации, которая предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе боевых действий, составляют ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты различных модификаций. Среди них — разведывательно-ударный вертолет Ка-52, ударный Ми-28Н и транспортно-боевой Ми-8.В Воздушно-космических силах задачи по противовоздушной обороне выполняет 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Войск ПВО-ПРО. Главная задача объединения – защита города Москвы и Центрального промышленного района страны, прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил и транспортных коммуникаций от ударов из воздушно-космического пространства.На вооружении соединений ПВО ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района, стоят современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С". Они способны противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения на всех высотах полета, в том числе крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам.Радиотехнические войска оснащены радиолокационными комплексами и радиолокационными станциями "Небо-М", "Подлет-К1", "ВВО" ("Всевысотный обнаружитель"), "Наблюдатель", "Каста" и другими современными средствами радиолокационного контроля воздушного пространства. Новейшие РЛК и РЛС боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности до 300 километров и высоте верхней границы более 50 километров.В ходе специальной военной операции на Украине личный состав, солдаты и офицеры авиационных частей и подразделений Воздушно-космических сил, проявляя мужество и отвагу, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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воздушно-космические силы россии, справки, россия