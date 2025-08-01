https://ria.ru/20250801/veteran-2032889902.html

Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора

Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора - РИА Новости, 01.08.2025

Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора

Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов назначен общественным советником губернатора Новгородской области, сообщило региональное отделение фонда... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:39:00+03:00

2025-08-01T17:39:00+03:00

2025-08-01T18:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов назначен общественным советником губернатора Новгородской области, сообщило региональное отделение фонда "Защитники Отечества" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что в пятницу состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно прошло под председательством зампреда правительства Новгородской области Анны Тимофеевой. "В начале встречи официально был представлен Андрей Павлов, который назначен общественным советником губернатора Новгородской области по вопросам ветеранов СВО", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало реготделение фонда, в 2022 году новгородец был участником гуманитарных миссий в Донбассе. Летом 2023 года подписал контракт на участие в СВО. Он служил во фронтовой разведке, в бригаде беспилотной авиации. В этом году Павлов стал одним из 19 человек со всей России, кто стал участником программы профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий". В июле после окончания обучения диплом МГИМО по программе профподготовки ему вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, Павлов занимается патриотической работой с молодежью.

https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html

https://ria.ru/20250731/sotskontrakt-2032483247.html

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общество, новгородская область, россия