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Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора - РИА Новости, 01.08.2025
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17:39 01.08.2025 (обновлено: 18:07 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/veteran-2032889902.html
Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора
Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора - РИА Новости, 01.08.2025
Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора
Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов назначен общественным советником губернатора Новгородской области, сообщило региональное отделение фонда... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:39:00+03:00
2025-08-01T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов назначен общественным советником губернатора Новгородской области, сообщило региональное отделение фонда "Защитники Отечества" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что в пятницу состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно прошло под председательством зампреда правительства Новгородской области Анны Тимофеевой. "В начале встречи официально был представлен Андрей Павлов, который назначен общественным советником губернатора Новгородской области по вопросам ветеранов СВО", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало реготделение фонда, в 2022 году новгородец был участником гуманитарных миссий в Донбассе. Летом 2023 года подписал контракт на участие в СВО. Он служил во фронтовой разведке, в бригаде беспилотной авиации. В этом году Павлов стал одним из 19 человек со всей России, кто стал участником программы профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий". В июле после окончания обучения диплом МГИМО по программе профподготовки ему вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, Павлов занимается патриотической работой с молодежью.
https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html
https://ria.ru/20250731/sotskontrakt-2032483247.html
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общество, новгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Россия
Ветерана СВО назначили общественным советником новгородского губернатора

Ветерана СВО Павлова назначили общественным советником губернатора Дронова

© Фото : Официально 53. Новгородская область/TelegramВетеран специальной военной операции Андрей Павлов
Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Официально 53. Новгородская область/Telegram
Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Андрей Павлов назначен общественным советником губернатора Новгородской области, сообщило региональное отделение фонда "Защитники Отечества" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что в пятницу состоялось заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно прошло под председательством зампреда правительства Новгородской области Анны Тимофеевой.
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"В начале встречи официально был представлен Андрей Павлов, который назначен общественным советником губернатора Новгородской области по вопросам ветеранов СВО", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало реготделение фонда, в 2022 году новгородец был участником гуманитарных миссий в Донбассе. Летом 2023 года подписал контракт на участие в СВО. Он служил во фронтовой разведке, в бригаде беспилотной авиации. В этом году Павлов стал одним из 19 человек со всей России, кто стал участником программы профессиональной переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий". В июле после окончания обучения диплом МГИМО по программе профподготовки ему вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, Павлов занимается патриотической работой с молодежью.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоНовгородская областьРоссия
 
 
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