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Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ - РИА Новости, 01.08.2025
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15:21 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/uzbekistan-2032852331.html
Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ
Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ - РИА Новости, 01.08.2025
Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:21:00+03:00
2025-08-01T15:21:00+03:00
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
снг
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ТАШКЕНТ, 1 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ, сообщает министерство юстиции страны. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал постановление президента "О присоединении к международному договору". В соответствии с постановлением Узбекистан присоединился к соглашению о создании межгосударственного совета по противодействию коррупции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста. Соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) было подписано 25 октября 2013 года на заседании совета глав государств СНГ в Минске. Мирзиёев поручил МИД страны направить в депозитарий СНГ соответствующую ноту о выполнении республикой внутренних процедур для присоединения к данному соглашению.
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, СНГ
Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ

Узбекистан подписал постановление о присоединении к соглашению против коррупции

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ, 1 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ, сообщает министерство юстиции страны.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал постановление президента "О присоединении к международному договору". В соответствии с постановлением Узбекистан присоединился к соглашению о создании межгосударственного совета по противодействию коррупции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста.
Соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) было подписано 25 октября 2013 года на заседании совета глав государств СНГ в Минске.
Мирзиёев поручил МИД страны направить в депозитарий СНГ соответствующую ноту о выполнении республикой внутренних процедур для присоединения к данному соглашению.
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