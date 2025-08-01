https://ria.ru/20250801/uzbekistan-2032852331.html

Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ

Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ - РИА Новости, 01.08.2025

Узбекистан присоединился к соглашению по противодействию коррупции в СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:21:00+03:00

2025-08-01T15:21:00+03:00

2025-08-01T15:21:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 1 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присоединении республики к соглашению об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в СНГ, сообщает министерство юстиции страны. "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал постановление президента "О присоединении к международному договору". В соответствии с постановлением Узбекистан присоединился к соглашению о создании межгосударственного совета по противодействию коррупции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минюста. Соглашение об образовании межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) было подписано 25 октября 2013 года на заседании совета глав государств СНГ в Минске. Мирзиёев поручил МИД страны направить в депозитарий СНГ соответствующую ноту о выполнении республикой внутренних процедур для присоединения к данному соглашению.

https://ria.ru/20250724/putin-2031092459.html

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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, снг