Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака
Кривонос: в Германии в доме экс-заместителя Ермака проходят обыски
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил проведение обысков у Ростислава Шурмы, бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, по месту его жительства вблизи Мюнхена.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщило, что НАБУ в июле провело обыски в Германии в пригороде Мюнхена по месту жительства Шурмы. Газета Süddeustche Zeitung 31 июля сообщила, что полиция Мюнхена и прокуратура отказались комментировать информацию об обысках в пригороде Мюнхена на объектах, связанных с Шурмой.
"Поскольку эта информация является в данном случае уже медийной, более того, немецкая сторона сообщила, - то да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу ни перспективу данного уголовного производства, ни его суть", - заявил Кривонос в интервью украинскому "24-му телеканалу".
По его словам, соответствующее уголовное дело активно расследуется. Кривонос при этом отметил, что комментировать детали не может, чтобы не навредить расследованию.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".