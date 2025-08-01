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На Украине задержали экс-главу одного из департаментов Минобороны

На Украине задержали экс-главу одного из департаментов Минобороны - РИА Новости, 01.08.2025

На Украине задержали экс-главу одного из департаментов Минобороны

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу о задержании экс-главы одного из департаментов минобороны, присвоившего почти 24 миллиона долларов на... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу о задержании экс-главы одного из департаментов минобороны, присвоившего почти 24 миллиона долларов на закупках продуктов питания для ВСУ. "Разоблачили растрату более 1 миллиарда гривен (почти 24 миллиона долларов – ред.), выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года. По материалам дела, к незаконной деятельности причастен экс-глава одного из департаментов минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской спецслужбы. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

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в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины