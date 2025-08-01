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Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 01.08.2025 (обновлено: 12:09 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/tsentr-2032800181.html
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.08.2025
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободили три... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:08:00+03:00
2025-08-01T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободили три населенных пункта, ВСУ потеряли до 2875 военных, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР."Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 2875 военных в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободили три населенных пункта, ВСУ потеряли до 2875 военных, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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