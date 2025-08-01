https://ria.ru/20250801/tsentr-2032800181.html

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.08.2025

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободили три... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:08:00+03:00

2025-08-01T12:08:00+03:00

2025-08-01T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободили три населенных пункта, ВСУ потеряли до 2875 военных, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР."Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

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донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность