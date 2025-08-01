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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:30:00+03:00
2025-08-01T05:30:00+03:00
2025-08-01T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников