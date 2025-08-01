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В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/trevoga-2032750393.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 01.08.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:46:00+03:00
2025-08-01T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале. "В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он. Также губернатор добавил, что возможно замедление работы мобильного интернета.
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Безопасность
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

В республике Северная Осетия объявили режим беспилотной опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло в Telegram-канале.
"В республике введен режим беспилотной опасности", - написал он.
Также губернатор добавил, что возможно замедление работы мобильного интернета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияБезопасность
 
 
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