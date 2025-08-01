https://ria.ru/20250801/tramp-2032753269.html

Трамп запретил сенаторам летние каникулы

Трамп запретил сенаторам летние каникулы - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп запретил сенаторам летние каникулы

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:48:00+03:00

2025-08-01T05:48:00+03:00

2025-08-01T05:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе. "Сенат должен продолжать заседания без перерыва до тех пор, пока не будут утверждены назначения на все руководящие должности. Мы должны спасти Америку от чокнутых леваков", - написал Трамп. Конгресс США в августе полным составом уходит на перерыв. Верхняя палата утверждает назначения президента, в прошлой администрации сотни чиновников минобороны так и не прошли необходимые процедуры и работали исполняющими обязанности, что сильно ограничивало их полномочия. "Республиканцы, ради здоровья и безопасности США выполняйте свою работу, подтвердите все номинации. Их нельзя заставлять ждать", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250801/tramp-2032737374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, дональд трамп