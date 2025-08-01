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Трамп запретил сенаторам летние каникулы - РИА Новости, 01.08.2025
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05:48 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tramp-2032753269.html
Трамп запретил сенаторам летние каникулы
Трамп запретил сенаторам летние каникулы - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп запретил сенаторам летние каникулы
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:48:00+03:00
2025-08-01T05:48:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе. "Сенат должен продолжать заседания без перерыва до тех пор, пока не будут утверждены назначения на все руководящие должности. Мы должны спасти Америку от чокнутых леваков", - написал Трамп. Конгресс США в августе полным составом уходит на перерыв. Верхняя палата утверждает назначения президента, в прошлой администрации сотни чиновников минобороны так и не прошли необходимые процедуры и работали исполняющими обязанности, что сильно ограничивало их полномочия. "Республиканцы, ради здоровья и безопасности США выполняйте свою работу, подтвердите все номинации. Их нельзя заставлять ждать", - добавил Трамп.
https://ria.ru/20250801/tramp-2032737374.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп запретил сенаторам летние каникулы

Трамп предложил сенаторам остаться без ежегодного отдыха в августе

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе.
"Сенат должен продолжать заседания без перерыва до тех пор, пока не будут утверждены назначения на все руководящие должности. Мы должны спасти Америку от чокнутых леваков", - написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Конгресс США в августе полным составом уходит на перерыв. Верхняя палата утверждает назначения президента, в прошлой администрации сотни чиновников минобороны так и не прошли необходимые процедуры и работали исполняющими обязанности, что сильно ограничивало их полномочия.
"Республиканцы, ради здоровья и безопасности США выполняйте свою работу, подтвердите все номинации. Их нельзя заставлять ждать", - добавил Трамп.
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