https://ria.ru/20250801/tramp-2032753269.html
Трамп запретил сенаторам летние каникулы
Трамп запретил сенаторам летние каникулы - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп запретил сенаторам летние каникулы
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:48:00+03:00
2025-08-01T05:48:00+03:00
2025-08-01T05:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил сенаторам остаться без ежегодного перерыва в августе. "Сенат должен продолжать заседания без перерыва до тех пор, пока не будут утверждены назначения на все руководящие должности. Мы должны спасти Америку от чокнутых леваков", - написал Трамп. Конгресс США в августе полным составом уходит на перерыв. Верхняя палата утверждает назначения президента, в прошлой администрации сотни чиновников минобороны так и не прошли необходимые процедуры и работали исполняющими обязанности, что сильно ограничивало их полномочия. "Республиканцы, ради здоровья и безопасности США выполняйте свою работу, подтвердите все номинации. Их нельзя заставлять ждать", - добавил Трамп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп запретил сенаторам летние каникулы
Трамп предложил сенаторам остаться без ежегодного отдыха в августе