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Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах - РИА Новости, 01.08.2025
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00:23 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tramp-2032736488.html
Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах
Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах - РИА Новости, 01.08.2025
Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах
Президент США Дональд Трамп назвал журналиста "чокнутым" за вопрос о тарифах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналиста "чокнутым" за вопрос о тарифах. "Во время своего первого срока я боролся с чокнутыми, вроде вас", - заявил Трамп журналисту в Белом доме. Так он ответил на вопрос о том, почему в ходе своего прошлого президентства не принимал решения о пошлинах на импортные товары. Трамп заявил, что журналисты тогда вели себя неправильно по отношению к законно избранному президенту. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250719/ssha-2030083616.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах

Трамп заявил, что боролся с чокнутыми журналистами во время первого срока

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналиста "чокнутым" за вопрос о тарифах.
"Во время своего первого срока я боролся с чокнутыми, вроде вас", - заявил Трамп журналисту в Белом доме.
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Так он ответил на вопрос о том, почему в ходе своего прошлого президентства не принимал решения о пошлинах на импортные товары.
Трамп заявил, что журналисты тогда вели себя неправильно по отношению к законно избранному президенту.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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