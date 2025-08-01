https://ria.ru/20250801/tramp-2032736488.html

Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах

Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах - РИА Новости, 01.08.2025

Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах

Президент США Дональд Трамп назвал журналиста "чокнутым" за вопрос о тарифах. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:23:00+03:00

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2025-08-01T00:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналиста "чокнутым" за вопрос о тарифах. "Во время своего первого срока я боролся с чокнутыми, вроде вас", - заявил Трамп журналисту в Белом доме. Так он ответил на вопрос о том, почему в ходе своего прошлого президентства не принимал решения о пошлинах на импортные товары. Трамп заявил, что журналисты тогда вели себя неправильно по отношению к законно избранному президенту. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250719/ssha-2030083616.html

https://ria.ru/20250416/tramp-2011494741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп