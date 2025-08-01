Трамп назвал журналиста чокнутым за вопрос о тарифах
Трамп заявил, что боролся с чокнутыми журналистами во время первого срока
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналиста "чокнутым" за вопрос о тарифах.
"Во время своего первого срока я боролся с чокнутыми, вроде вас", - заявил Трамп журналисту в Белом доме.
Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста
19 июля, 00:03
Так он ответил на вопрос о том, почему в ходе своего прошлого президентства не принимал решения о пошлинах на импортные товары.
Трамп заявил, что журналисты тогда вели себя неправильно по отношению к законно избранному президенту.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.