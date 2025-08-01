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Новую модульную поликлинику откроют по нацпроекту в Тобольске - РИА Новости, 01.08.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:44 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/tobolsk-2032858996.html
Новую модульную поликлинику откроют по нацпроекту в Тобольске
Новую модульную поликлинику откроют по нацпроекту в Тобольске - РИА Новости, 01.08.2025
Новую модульную поликлинику откроют по нацпроекту в Тобольске
Новую модульную поликлинику, которая будет обслуживать около 20 тысяч маленьких и взрослых жителей города Тобольска Тюменской области, откроют в сентябре этого... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:44:00+03:00
2025-08-01T15:44:00+03:00
тюменская область
тобольск
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 1 авг - РИА Новости. Новую модульную поликлинику, которая будет обслуживать около 20 тысяч маленьких и взрослых жителей города Тобольска Тюменской области, откроют в сентябре этого года, сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопрос РИА Новости после визита на стройплощадку. "Поликлиника в подгорной части Тобольска уже на финишной прямой. В сентябре планируем открыть. Строительные работы выполнены. Сейчас идет установка мебели, оборудования, подготовка к лицензированию. В поликлинике будут взрослое и детское отделения, разные виды помощи, в том числе стоматологическая, будет дневной стационар - удобная форма для того, чтобы получать необходимые медицинские услуги", - рассказал Моор. Она будет обслуживать около 20 тысяч местных жителей, большинство из них дети и пожилые люди. Прежняя поликлиника располагалась в отдалении и находилась в старом здании. У новой более удобное для горожан месторасположение, к открытию в ней создадут комфортные условия для медперсонала и посетителей, установят современное оснащение и обеспечат кадрами, пояснил в беседе с журналистами главврач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко. Поликлиника построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В целом по этой программе в лечебных учреждениях семи муниципальных округов области ведется капитальный ремонт и обновление медоборудования. В Тюменском округе возводятся похожая на тобольскую модульная поликлиника и по врачебной амбулатории в трех населенных пунктах, планируется, что они тоже уже этой осенью начнут принимать своих первых пациентов.
https://ria.ru/20250731/moor-2032715502.html
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тобольск, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тобольск, Тюменская область, Александр Моор
Новую модульную поликлинику откроют по нацпроекту в Тобольске

Новую модульную поликлинику на 20 тыс человек откроют по нацпроекту в Тобольске

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 авг - РИА Новости. Новую модульную поликлинику, которая будет обслуживать около 20 тысяч маленьких и взрослых жителей города Тобольска Тюменской области, откроют в сентябре этого года, сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопрос РИА Новости после визита на стройплощадку.
"Поликлиника в подгорной части Тобольска уже на финишной прямой. В сентябре планируем открыть. Строительные работы выполнены. Сейчас идет установка мебели, оборудования, подготовка к лицензированию. В поликлинике будут взрослое и детское отделения, разные виды помощи, в том числе стоматологическая, будет дневной стационар - удобная форма для того, чтобы получать необходимые медицинские услуги", - рассказал Моор.
Она будет обслуживать около 20 тысяч местных жителей, большинство из них дети и пожилые люди. Прежняя поликлиника располагалась в отдалении и находилась в старом здании. У новой более удобное для горожан месторасположение, к открытию в ней создадут комфортные условия для медперсонала и посетителей, установят современное оснащение и обеспечат кадрами, пояснил в беседе с журналистами главврач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.
Поликлиника построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В целом по этой программе в лечебных учреждениях семи муниципальных округов области ведется капитальный ремонт и обновление медоборудования. В Тюменском округе возводятся похожая на тобольскую модульная поликлиника и по врачебной амбулатории в трех населенных пунктах, планируется, что они тоже уже этой осенью начнут принимать своих первых пациентов.
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